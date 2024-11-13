賴政府首位新科上將 黃志偉接任參謀本部執行官

賴清德總統上任後，首批上將人事調動，將於本周四舉行。空軍司令劉任遠上將將調任戰略顧問，副參謀總長執行官鄭榮豐上將接任空軍司令，執行官遺缺則由現任空軍副司令黃志偉中將接任，晉任二級上將。當年曾赴美擔任F-16種子教官的黃志偉，成為賴政府上任後，第一位晉升的上將。

參謀本部共有三位副總長，陸海空三軍各一。其中首席副總長為執行官、上將職缺，另兩位則為中將。以往執行官通常由三軍輪流擔任，如今鄭榮豐交棒給同屬空軍的黃志偉，堪稱少見例子。

劉任遠、鄭榮豐均畢業於空軍官校74年班。黃志偉畢業於空軍官校76年班，他先前擔任空軍司令部參謀長期間，數度因為飛安事故，出面開記者會向外界說明，由於說理清楚、態度冷靜，表現頗受外界肯定。然而去年總統大選前夕，發生將中共發射衛星「誤發」飛彈警報一事，當時官方面對外界操作選舉的質疑，宣稱警報是由擔任空軍作戰指揮部的黃志偉決定發出，這也成為他軍旅生涯裡的最大爭議點。此次若未晉任上將，他將於月底屆齡退伍。