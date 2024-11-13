傳捐鷹式飛彈援烏 顧立雄：若美要求移轉由美方處理

美國媒體報導，台灣可能已捐出除役鷹式飛彈給烏克蘭。國防部長顧立雄今天表示，鷹式飛彈依照汰除的規定來做處理；而屬於美式的裝備，如果美方有要求國軍移轉回美，則再由美國自行決定應該如何處理。

美國「富比世」（Forbes）雜誌報導，根據前美國國防部官員胡振東（Tony Hu）評論指出，台灣已捐出除役的鷹式飛彈系統援助烏克蘭。

立法院外交及國防委員會今天審查114年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分；顧立雄進入會議室前接受媒體聯訪。

針對傳出鷹式飛彈援助烏克蘭，顧立雄表示，國軍汰除鷹式飛彈，是因為根據整體考量，認為已經沒有戰備需求，所以依照汰除的規定來做處理；屬於美式的裝備，如果說美方有要求國軍要移轉回去給美方，會根據這個相關的規定來進行作為，交付給美國之後，再由美國自行決定應該如何處理。

國防部今天回覆中央社記者詢問指出，國軍軍種武器系統汰除處理，均依「軍品及軍用器材管理作業規定」及「國軍廢舊及不適用物資處理作業規定」執行。

國防部進一步說明，向美軍採購的武器裝備，於屆壽期後若美方提出移轉需求，則依美政府相關規定，交付後由美方決定後續處置。