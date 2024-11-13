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川普公布國安、國防人事 顧立雄：友台安排都樂觀其成

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部長顧立雄赴立院外交及國防委員會報告並備詢。記者林澔一／攝影
國防部長顧立雄赴立院外交及國防委員會報告並備詢。記者林澔一／攝影

美國總統當選人川普陸續公布人事安排，其中國家安全顧問將由佛羅里達州聯邦眾議員瓦爾茲出任、國防部長將由福斯新聞主持人赫賽斯出任。國防部長顧立雄說，對於任何友台的人事安排，我方都樂觀其成。

內定美國國安顧問瓦爾茲是首位進入國會的美國陸軍綠扁帽特種部隊老兵，曾在白宮及國防部任職；在國會期間也是眾議院外國軍事銷售「老虎小組」的一員，曾表示美國提前協助台灣等合作夥伴與盟友武裝至關重要。

國防部長顧立雄對這項人事安排表示，對於民主政治之下人事的這種更迭，我們都表示尊重；顧立雄特別強調，對於瓦爾茲在眾議院曾經領導成立「老虎小組」來加速附近台灣軍售的交付，要表示感謝。

另一方面，川普也宣布將由赫塞斯出任國防部長。顧立雄回應表示，對於任何友台的人事安排，我方都樂觀其成。

國防部 美國 顧立雄

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