快訊

二次金改已有20年 劉燈城：金融市場仍有六大問題 新新併是整併好起點

美媒：台灣可能已援助烏克蘭鷹式飛彈 成基輔支持者

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國「富比世」（Forbes）雜誌披露，根據前美國國防部官員胡振東，台灣已捐出除役的鷹式飛彈系統援助烏克蘭，悄悄成為烏克蘭空軍的最大支持者之一。

根據富比世雜誌，胡振東（Tony Hu）近日在YouTube頻道RJWaRoom發表的評論，似乎證實了2023年7月的報導，即美國可能居中牽線，促成了一起台烏防空交易。

據報導，台灣的「MIM-23全程導向殺手」（Homing All the Way Killer，簡稱HAWK，即鷹式飛彈）飛彈及其發射器和雷達，可與美國和西班牙捐給烏國的鷹式飛彈系統相輔相成。

美國雷神公司（Raytheon）所研發的MIM-23鷹式飛彈是中程地對空飛彈。

烏國總計可部署多達15套鷹式飛彈系統，每套至少配備6具三聯裝飛彈發射架與相關雷達。

2022年2月俄羅斯全面入侵烏國之際，烏國空軍擁有約50套S-300飛彈及其他前蘇聯時期的地對空飛彈系統。烏國迄今已將多數前蘇聯時期的飛彈系統汰換為更現代的西方系統，其中包括美製愛國者飛彈系統（Patriots）。

假設扣除戰鬥損失並加上受贈設備後，烏國防空部隊大致維持相同規模，鷹式飛彈系統可能占其中近1/3。台灣雖然從未公開力挺烏克蘭抵抗俄羅斯入侵，卻是烏國的重要援助者。

台灣的鷹式飛彈系統已有60多年的歷史。這套飛彈系統不但簡易、可靠，還配備具高度機動性的發射器，易於升級，也可對抗速度較慢的無人機、巡弋飛彈和有人駕駛的飛機。

此外，長達17英尺的鷹式飛彈系統亦可與烏國目前使用的另款較現代防空系統相容，也就是「國家先進地對空飛彈系統」（U.S.-Norwegian National AdvancedSurface-to-Air Missile System，NASAMS）。

據報早在2023年夏天。美國官員就和台灣商討回購約10餘套鷹式飛彈系統，加上約100具發射器。台灣軍方自2015年開始將鷹式飛彈除役，改採國造飛彈系統，並引進NASAMS。

巡弋飛彈 烏克蘭 美國

延伸閱讀

NBA／河村勇輝進球敵對球迷「倒戈」狂歡呼！美媒：從未見過

俄羅斯遇最大規模無人機攻擊！摧毀70架烏國無人機 莫斯科3機場急關閉

俄軍強攻烏東 德外長8訪基輔強調支持堅若磐石

美國出售NASAMS飛彈系統 蘇紫雲：顯示歐洲挺台立場

相關新聞

中共機艦再次出海「聯合戰備警巡」 軍方嚴密監控

國防部表示，從今天上午8時50分起，陸續偵獲中共殲-11、運-8等各型主、輔戰機及無人機計20架次出海活動，其中13架次...

立院審明年度國防預算 對外軍事採購編705億元

美國前總統川普再次入主白宮，外媒傳出我國將編列近4800億元軍購預算；不過，在新增軍購前，立法院外交國防委員會明天起將審...

中共東部戰區公布限航區實彈演習 國軍嚴密監控

國防部今天表示，中共東部戰區近期於東南沿海（浙江、福州）海域，劃設數個保留區域及臨時限航區，並執行實彈射擊演訓。國軍運用...

國軍殉職加發未成年子女撫卹 海虎潛艦1221事件適用

國防部昨日公布「軍人因作戰演習訓練或搶救災害而死亡者未成年子女再加發撫卹金給與標準」開始實施，軍人因演訓、搶救災害而死亡...

傳台擬4800億對美軍購 李彥秀：執政黨憂出超激怒川普

英國金融時報昨天日報導，台灣研擬向美國購買總價值超過150億美元，約台幣4800億元的武器，包括神盾艦及F-35匿蹤戰機...

東山島之敗／國軍指揮紊亂、中情局介入 致傘兵6成傷亡

美國中情局成立西方公司與台灣展開情報合作，這樣的台美關係下，一出事，反而更顯得互信脆弱。檢討1953年東山島戰役失敗的主因，就在於國軍內部指揮協調紛亂，傘兵缺乏重兵器掩護，以致難以獨力支撐共軍援軍反撲，被迫提早撤退。 資深記者高凌雲從史料中分析，中情局、美軍太平洋司令部介入其中，讓整起軍事行動綁手綁腳。而類似這樣的反攻大陸作戰，細節決定勝敗，本系列文章將一一披露。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。