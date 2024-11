美媒：台灣可能已援助烏克蘭鷹式飛彈 成基輔支持者

美國「富比世」(Forbes)雜誌披露,根據前美國國防部官員胡振東,台灣已捐出除役的鷹式飛彈系統援助烏克蘭,悄悄成為烏克蘭空軍的最大支持者之一。

根據富比世雜誌,胡振東(Tony Hu)近日在YouTube頻道RJWaRoom發表的評論,似乎證實了2023年7月的報導,即美國可能居中牽線,促成了一起台烏防空交易。

據報導,台灣的「MIM-23全程導向殺手」(Homing All the Way Killer,簡稱HAWK,即鷹式飛彈)飛彈及其發射器和雷達,可與美國和西班牙捐給烏國的鷹式飛彈系統相輔相成。

美國雷神公司(Raytheon)所研發的MIM-23鷹式飛彈是中程地對空飛彈。

烏國總計可部署多達15套鷹式飛彈系統,每套至少配備6具三聯裝飛彈發射架與相關雷達。

2022年2月俄羅斯全面入侵烏國之際,烏國空軍擁有約50套S-300飛彈及其他前蘇聯時期的地對空飛彈系統。烏國迄今已將多數前蘇聯時期的飛彈系統汰換為更現代的西方系統,其中包括美製愛國者飛彈系統(Patriots)。

假設扣除戰鬥損失並加上受贈設備後,烏國防空部隊大致維持相同規模,鷹式飛彈系統可能占其中近1/3。台灣雖然從未公開力挺烏克蘭抵抗俄羅斯入侵,卻是烏國的重要援助者。

台灣的鷹式飛彈系統已有60多年的歷史。這套飛彈系統不但簡易、可靠,還配備具高度機動性的發射器,易於升級,也可對抗速度較慢的無人機、巡弋飛彈和有人駕駛的飛機。

此外,長達17英尺的鷹式飛彈系統亦可與烏國目前使用的另款較現代防空系統相容,也就是「國家先進地對空飛彈系統」(U.S.-Norwegian National AdvancedSurface-to-Air Missile System,NASAMS)。

據報早在2023年夏天。美國官員就和台灣商討回購約10餘套鷹式飛彈系統,加上約100具發射器。台灣軍方自2015年開始將鷹式飛彈除役,改採國造飛彈系統,並引進NASAMS。