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傳將對美大規模軍購 綠委：強化國防是因中國惡鄰居

中央社／ 台北12日電

外媒報導台灣可能對美啟動大規模軍購，引發討論。民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰今天受訪表示，需要軍購及強化國防能力的原因，是因為有不斷想輸出威權的惡鄰居中國，問題不是出自於台灣。

英國「金融時報」報導，台灣可能將對美軍購提康德羅加級神盾巡洋艦、派里級艦、E-2D預警機、數量更多的愛國者飛彈，以及F-35戰機，藉此向即將上任的川普政府展現強化自身防禦對抗中國的決心。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，媒體詢問，傳出台灣將對美國提出新台幣4800億元的軍購，但藍營表示因為兩岸關係搞不好才需要軍購。

洪申翰回應表示，國民黨這樣的說法是幫加害者說話，各界都知道台灣為何要建立防衛能力，是因為有不斷想輸出威權的惡鄰居中國，且中國對台灣主權有侵犯的意圖。

媒體詢問，傳出總統賴清德將出訪中南美洲友邦，期間可能過境夏威夷。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，總統府已對外說明，目前沒有總統出訪的規劃，如果有的話，會詳盡跟民眾報告，她認為現在很多的推測是空穴來風，希望謠言止於智者。

媒體追問，外媒報導美國總統當選人川普（DonaldTrump）已邀請共和黨籍聯邦眾議員瓦爾茲（MikeWaltz）擔任白宮國家安全顧問職務，而瓦爾茲對中態度強硬。

洪申翰說，對於川普任何的人事安排，民進黨團都尊重，台灣跟共和黨、民主黨關係都很緊密，以台灣的角度來說，會讓自己成為區域和平最重要的角色及大家信任的夥伴，並且透過各種方式，不管是經濟安全、國防安全等，展現防衛決心。

吳思瑤補充說明提到，這段時間有很多媒體報導，想藉由白宮易主做很多臆測，以及操作疑美論、疑賴論，但疑美論、疑賴論並不存在。

民進黨 洪申翰 軍購

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