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13架次共機越中線擾台 配合共艦戰備警巡

中央社／ 台北12日電

國防部今天表示，自上午8時50分起，13架次共機逾越台灣海峽中線進入北部、中部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」，國軍檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部上午11時30分發布新聞稿表示，自上午8時50分起，陸續偵獲中共殲11、運8等各型主、輔戰機及無人機計20架次出海活動，其中13架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

此外，國防部上午9時10分也透過新聞稿表示，中共東部戰區近期於東南沿海（浙江、福州）海域，劃設數個保留區域及臨時限航區，並執行實彈射擊演訓。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國軍 國防部 飛彈

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