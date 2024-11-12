13架次共機越中線擾台 配合共艦戰備警巡

美國中情局成立西方公司與台灣展開情報合作，這樣的台美關係下，一出事，反而更顯得互信脆弱。檢討1953年東山島戰役失敗的主因，就在於國軍內部指揮協調紛亂，傘兵缺乏重兵器掩護，以致難以獨力支撐共軍援軍反撲，被迫提早撤退。 資深記者高凌雲從史料中分析，中情局、美軍太平洋司令部介入其中，讓整起軍事行動綁手綁腳。而類似這樣的反攻大陸作戰，細節決定勝敗，本系列文章將一一披露。

2024-11-12 07:30