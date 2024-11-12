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立院審明年度國防預算 對外軍事採購編705億元

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院將審查明年度國防預算，對外採購海馬士(HIMARS)多管火箭等對美軍購編列705億元。圖／美國國防部檔案照
立法院將審查明年度國防預算，對外採購海馬士(HIMARS)多管火箭等對美軍購編列705億元。圖／美國國防部檔案照

美國前總統川普再次入主白宮，外媒傳出我國將編列近4800億元軍購預算；不過，在新增軍購前，立法院外交國防委員會明天起將審查明年度國防預算。根據國防部提出的報告，對外軍事採購包括M1戰車、海馬火箭等計21項編列705億元；國內採購則新增「潛艦國造」等60億元；「勇鷹高教機」等持續採購案編列515億元。

114年度總預算在立法院順利付委，外交國防委員會本周起將陸續開始審查國防部、國安局等單位預算，根據國防部提出的預算案報告，114年歲出預算含代編國安局預算計編列4760億元，比今年度增加415億餘元，成長9.6%，公開預算編列4503億元。其中人員維持費編列1815億元，比今年度增加35億元；作業維持費編列1486億元，比今年增加172億元；軍事投資編列1457億元，其中公開部分編列1292億元，比今年度增加327億。

軍事投資方面，國內產製共計編列576億元，持續計畫包括「新一代輕型巡防艦--第2階段原型艦籌建」及「新式高級教訓機」等126案，計編列515億元。國內新增「潛艦國造--第3階段後續艦籌建」及「新式步槍」等29案，合計60億餘元。

對外採購方面，編列705億元都是持續計畫，包括「魚叉飛彈海岸防衛系統」及「高高空無人機」等21案。

在作業維持費之中，國防部並編列「情報業務」保密預算23億元、「戰備通信」保密預算4億餘元；定遠專案等經費含公開預算10億餘元、機密預算62億元，合計73億元。

國防部並說明，借鑒俄烏戰爭經驗，各國均加強後備動員能量，軍方為強韌後備戰力，結合周邊關鍵基礎設施，精進各項教召訓練，並以戰時景況為想定，擴大辦理民安、萬安及各項動員訓練，編列包括「動員整備」、「一般武器及戰備支援裝備購製」及「訓練設施工程」等預算28億元。

立法院將審查明年度國防預算，其中「潛艦國造」等國內軍事採購案編列60億元；對外軍購編列705億元。圖／聯合報系資料照片
立法院將審查明年度國防預算，其中「潛艦國造」等國內軍事採購案編列60億元；對外軍購編列705億元。圖／聯合報系資料照片

國安局 國防部 潛艦國造

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