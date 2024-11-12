立院審明年度國防預算 對外軍事採購編705億元

美國前總統川普再次入主白宮，外媒傳出我國將編列近4800億元軍購預算；不過，在新增軍購前，立法院外交國防委員會明天起將審查明年度國防預算。根據國防部提出的報告，對外軍事採購包括M1戰車、海馬火箭等計21項編列705億元；國內採購則新增「潛艦國造」等60億元；「勇鷹高教機」等持續採購案編列515億元。

114年度總預算在立法院順利付委，外交國防委員會本周起將陸續開始審查國防部、國安局等單位預算，根據國防部提出的預算案報告，114年歲出預算含代編國安局預算計編列4760億元，比今年度增加415億餘元，成長9.6%，公開預算編列4503億元。其中人員維持費編列1815億元，比今年度增加35億元；作業維持費編列1486億元，比今年增加172億元；軍事投資編列1457億元，其中公開部分編列1292億元，比今年度增加327億。

軍事投資方面，國內產製共計編列576億元，持續計畫包括「新一代輕型巡防艦--第2階段原型艦籌建」及「新式高級教訓機」等126案，計編列515億元。國內新增「潛艦國造--第3階段後續艦籌建」及「新式步槍」等29案，合計60億餘元。

對外採購方面，編列705億元都是持續計畫，包括「魚叉飛彈海岸防衛系統」及「高高空無人機」等21案。

在作業維持費之中，國防部並編列「情報業務」保密預算23億元、「戰備通信」保密預算4億餘元；定遠專案等經費含公開預算10億餘元、機密預算62億元，合計73億元。