快訊

Tommy認偷吃！網挖「幫Yuma夾菜」影片：Ryu眼神直接變了

流通商戰／網家獲統一救命錢 詹宏志最後一搏能翻身？

拚生育率！普亭擬設「性愛部門」 深夜強制斷電斷網逼夫妻愛愛

聽新聞
0:00 / 0:00

中共東部戰區公布限航區實彈演習 國軍嚴密監控

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨天到今天清晨6點為止，共計偵獲共機10架次、共艦5艘持續在台海周邊活動。圖／國防部提供
國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨天到今天清晨6點為止，共計偵獲共機10架次、共艦5艘持續在台海周邊活動。圖／國防部提供

國防部今天表示，中共東部戰區近期於東南沿海（浙江、福州）海域，劃設數個保留區域及臨時限航區，並執行實彈射擊演訓。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握、持續監控，並檢派適切兵力應處。

國防部同時公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨（11）日清晨到今（12）日清晨6時為止，共計偵獲共機10架次、共艦5艘持續在台海周邊活動，其中8架次共機曾跨越海峽中線，進入北部、中部及西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時19分到下午5時05分，有6架次共軍主戰機在台海中線沿線活動，其中4架次曾跨越中線，接近至澎湖西南空域活動。

西南空域方面，從上午9時19分到下午3時54分，曾發現中共主、輔戰機3架次進入我西南空域，曾接近至鵝鑾鼻西南方約90浬。

另外昨天上午9時24分到32分，在北方空域發現中共主戰機1架進入我防空識別區活動。軍方強調，已運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 台海 國防部

延伸閱讀

珠海航展／全球首款雙座5代機殲20S 可承擔「忠誠僚機」

中共18機艦出海擾台 公務船再次現身台海應變區

國防部：偵獲18共軍機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控

共軍19機艦出海活動 國軍情監偵嚴密監控

相關新聞

中共東部戰區公布限航區實彈演習 國軍嚴密監控

國防部今天表示，中共東部戰區近期於東南沿海（浙江、福州）海域，劃設數個保留區域及臨時限航區，並執行實彈射擊演訓。國軍運用...

國軍殉職加發未成年子女撫卹 海虎潛艦1221事件適用

國防部昨日公布「軍人因作戰演習訓練或搶救災害而死亡者未成年子女再加發撫卹金給與標準」開始實施，軍人因演訓、搶救災害而死亡...

傳台擬4800億對美軍購 李彥秀：執政黨憂出超激怒川普

英國金融時報昨天日報導，台灣研擬向美國購買總價值超過150億美元，約台幣4800億元的武器，包括神盾艦及F-35匿蹤戰機...

東山島之敗／國軍指揮紊亂、中情局介入 致傘兵6成傷亡

美國中情局成立西方公司與台灣展開情報合作，這樣的台美關係下，一出事，反而更顯得互信脆弱。檢討1953年東山島戰役失敗的主因，就在於國軍內部指揮協調紛亂，傘兵缺乏重兵器掩護，以致難以獨力支撐共軍援軍反撲，被迫提早撤退。 資深記者高凌雲從史料中分析，中情局、美軍太平洋司令部介入其中，讓整起軍事行動綁手綁腳。而類似這樣的反攻大陸作戰，細節決定勝敗，本系列文章將一一披露。

【總編開箱】不勞川普提醒，該掏腰包自保的我們絕不後人

川普才剛當選，外媒就報導台灣將開出近五千億軍購清單，要向川普政府表達抗中決心。這訊息不令人意外，美台商會會長韓儒伯早在五天前就預告，台灣將嘗試提出大規模軍購計畫，並著手和川普政府交涉，他也說得很白，「這筆軍購可被視為頭期款，旨在吸引注意力，台灣政府可能採購大型平台和大批彈藥」，美國前官員也說，台灣極可能快速採取行動，藉以獲得川普支持。

神盾艦、F-35…賴政府擬向美國軍購 「願望清單」一次看

英國金融時報11日報導，台灣研擬購買總值逾150億美元（約台幣4878億元）的美國武器，藉此向即將上台的川普新政府，表明台灣加強抵禦中國大陸的決心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。