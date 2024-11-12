中共東部戰區公布限航區實彈演習 國軍嚴密監控

國防部今天表示，中共東部戰區近期於東南沿海（浙江、福州）海域，劃設數個保留區域及臨時限航區，並執行實彈射擊演訓。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握、持續監控，並檢派適切兵力應處。

國防部同時公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨（11）日清晨到今（12）日清晨6時為止，共計偵獲共機10架次、共艦5艘持續在台海周邊活動，其中8架次共機曾跨越海峽中線，進入北部、中部及西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時19分到下午5時05分，有6架次共軍主戰機在台海中線沿線活動，其中4架次曾跨越中線，接近至澎湖西南空域活動。

西南空域方面，從上午9時19分到下午3時54分，曾發現中共主、輔戰機3架次進入我西南空域，曾接近至鵝鑾鼻西南方約90浬。

另外昨天上午9時24分到32分，在北方空域發現中共主戰機1架進入我防空識別區活動。軍方強調，已運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。