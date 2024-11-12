台擬軍購 學者：賴政府認同川普「保護費」

倫敦金融時報報導台灣已由非正式管道向川普團隊提出軍購要求清單，總金額一百五十億美元。有學者認為，這則消息主要是賴政府向川普表態「台灣認同『保護費』原則，願意為未來的軍購付費。」但也有學者認為，共和黨執政的確較可能批准大型項目。

政大外交系教授黃奎博說，這則報導以我方放話成分居多，類似招數過去幾年經常運用，如今川普剛當選，治國團隊尚未成形，很難保證有可以傳達訊息的管道，不如直接把媒體當管道，公開宣告配合川普一貫立場，有意願為加強自身安全付費；至於美方願不願提供這些武器？何時會出售？目前言之過早。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正說，美方認為國軍現代化須聚焦於「不對稱」，可說是共和、民主兩黨共識。出售大型昂貴的傳統儎台，即使可讓廠商拿到大訂單，未必會獲美國政府同意，而且美方對國軍嚴重人力資源不足的窘境知之甚稔，我方如缺乏防衛作戰構想作為爭取軍售的支撐，光會畫大餅，以為「買愈多愈安全」，結果徒留笑柄而已。

黃介正說，面對川普再度執政，重點不該是想像如何應付美國壓力「花錢買保險」，而是要結合智慧與說服力，使美國認同我方所提軍購需求，讓美方相信這些武器到了國軍手中可以實質提升嚇阻戰力並更有效自我防衛。

不過，國防部智庫「國防安全研究院」副執行長蘇紫雲認為，訊息具有一定參考價值，因為美國兩大黨執政期間，對台軍售政策有明顯差異。小布希宣布出售P-3C反潛機、潛艦、愛國者三型防空飛彈，川普上一任期出售M1A2戰車、F-16戰機、海馬士火箭，可見共和黨較願出售大型儎台，並要求我方以特別預算等方式，增加國防支出；民主黨拜登時代，較傾向認為台灣國防預算有限，軍售品項以彈藥、小型儎台等為主，重點在提升後勤韌性。

蘇紫雲說，若以國軍需求迫切度，他認為最優先是增購愛國者飛彈，最後才是短期內不易獲得的F-35戰機；但我方仍應堅持國防自主，與對外軍購相輔相成，例如韓國已獲得F-35，但仍與美商合作開發KF-21戰鬥機。