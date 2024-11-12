向川普表明防衛決心 外媒：台擬4800億元對美軍購

F-35戰機。 路透社 英國金融時報十一日報導，台灣研擬購買總值逾一百五十億美元（約台幣四八七八億元）的美國武器，包括神盾艦及Ｆ-35匿蹤戰機，藉此向即將上台的川普新政府，表明台灣加強抵禦中國大陸的決心。

一位前川普政府官員說，台灣正考慮一套非常積極大膽的軍購案，以表明認真面對的態度。美台商會會長韓儒伯說，一套大型軍售案可視為一筆首付款，展現試圖與川普新政府建立良好關係的開端。

神盾系統可能列優先採購項目

川普首任任期的國防部副助理部長柯伯吉有可能在川普新政府擔任國防部長或國安會要職，他多次呼籲台灣增加軍費。他最近在社群媒體Ｘ寫道，「關心台灣的人士應了然於胸，他們必須大幅強化軍力、他們命懸一線」。

一位台灣的國安官員說，已與川普團隊進行非正式討論，了解購入哪種武器也許能展現台灣堅定投資國防決心。

台灣的軍方已鎖定一些大型作戰平台和其他裝備項目很久了，但一直無法取得，因此選擇空間相當大。另一位台灣官員說，神盾系統會是採購清單的優先考量。不過官員和國防專家指出，可能還有其他更昂貴的裝備是台灣所需，那些裝備可能會造成更大的威懾。

我國防部智庫國防安全研究院所長蘇紫雲說，若談到願望清單，現在是提出Ｆ-35戰機的時機。他還說，台灣可能要求購買已退役的提康德羅加級飛彈巡洋艦和海軍派里級巡防艦。

方案傳由蕭美琴、吳釗燮負責

川普執政時另一位國防部副助理部長柯林克說，對面臨生存威脅的盟友，應設定最低支出門檻。但他強調優先考慮關鍵能力的重要性，像彈藥、指管、防空和飛彈防禦系統，並實施國防改革，「從操作和財務角度來看，要求Ｆ-35戰機不太合理」。

知情人士指稱，台灣可能要求購買達六十架Ｆ-35戰機、四架先進鷹眼預警機、十艘退役軍艦、四百枚愛國者飛彈。蘇紫雲估計，這套軍購案總值逾一百五十億美元。

金融時報稱這次台灣的軍購方案，由副總統蕭美琴和國安會祕書長吳釗燮負責。總統府發言人郭雅慧未予證實或否認我高層是否正與川普團隊就可能軍購計畫進行討論。

府：台美目前尚無新階段討論

郭雅慧昨對台灣媒體表示，面對中國在台海及區域間日益增加軍事威脅，台灣與周邊國家都持續強化嚇阻力，展現自主防衛決心；台美間本來一段時間都有相關軍事需求盤整和討論，但目前尚無新一階段討論。