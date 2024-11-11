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對美提150億美元軍購？學者：我方放話成分居多

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
倫敦金融時報宣稱，台灣已由非正式管道向川普團隊提出150億美元軍購要求清單。圖為愛國者二型飛彈發射。記者曾原信／攝影
倫敦金融時報宣稱，台灣已由非正式管道向川普團隊提出150億美元軍購要求清單。圖為愛國者二型飛彈發射。記者曾原信／攝影

倫敦金融時報宣稱，台灣已經由非正式管道向川普團隊提出軍購要求清單，總金額達到150億美元。對此學者認為，對川普或其未來政府團隊而言，討論對台軍售都非當務之急，這則消息的出現，主要是賴政府向川普表態，台灣認同「保護費」原則，願意為未來的軍購付費。也有學者認為，從過去幾任美國總統的軍售項目，共和黨執政時代的確較可能批准大型項目。

政大外交系教授黃奎博說，這則報導以我方放話成分居多，類似招式過去幾年經常運用。如今川普剛當選，治國團隊尚未成形，很難有保證可以傳達訊息的管道，不如直接把媒體當管道，公開宣告配合川普一貫立場，有意願為加強自身安全付費。至於美方願不願提供這些武器？何時會出售？目前都還言之過早。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正表示，美方認為國軍現代化必須聚焦於「不對稱」，可說是共和民主兩黨共識。出售大型且昂貴的傳統載台，即使可讓廠商拿到大訂單，未必會獲得美國政府同意。而且美方對國軍嚴重人力資源不足的窘境知之甚稔；我方如果缺乏防衛作戰構想，作為爭取軍售的支撐，光是會畫大餅，以為「買愈多愈安全」，結果徒留笑柄而已。

黃介正說，面對川普再度執政，重點不該是想像如何應付美國壓力，「花錢買保險」；而是結合智慧與說服力，使美國認同我方所提軍購需求，相信這些武器到了國軍手中，可以實質提升嚇阻戰力，更有效自我防衛。

國防部智庫「國防安全研究院」副執行長蘇紫雲認為，訊息具有一定參考價值，因為美國兩大黨執政期間，對台軍售政策有明顯差異。小布希宣布出售P-3C反潛機、潛艦、愛國者三型防空飛彈，川普上一任期出售M1A2戰車、F-16戰機、海馬士火箭等，可見共和黨較願出售大型儎台，並要求我方以特別預算等方式，增加國防支出。民主黨的拜登時代，較傾向認為台灣國防預算有限，軍售品項以彈藥、小型儎台等為主，重點在提升後勤韌性。

蘇紫雲說，若以國軍需求迫切度，他認為最優先是增購愛國者飛彈，最後才是短期內不易獲得的F-35戰機。但我方仍應堅持國防自主，與對外軍購相輔相成。例如韓國已獲得F-35，但仍開發KF-21戰鬥機。

國防安全研究院副執行長蘇紫雲。圖／取自蘇紫雲臉書網頁
國防安全研究院副執行長蘇紫雲。圖／取自蘇紫雲臉書網頁
E-2D外型與E-2C差別很小，但性能有飛躍性提升。圖／美國海軍檔案照
E-2D外型與E-2C差別很小，但性能有飛躍性提升。圖／美國海軍檔案照
淡江戰研所副教授黃介正。記者林澔一／攝影
淡江戰研所副教授黃介正。記者林澔一／攝影
政大外交系教授黃奎博。圖／聯合報系資料照片
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國防部 川普 軍售

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