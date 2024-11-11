向川普政府提150億美元軍購？總統府：尚無新討論

針對近日有外媒報導，我國向美國提出150億美元軍購清單，學者蘇紫雲受訪時雖列舉採購優先順序，包括愛國者飛彈、派里級巡防艦等，但他呼籲政府還是要加強國防的科技自主；軍事專家廖天威受訪時也說，本次軍購清單

2024-11-11 19:05