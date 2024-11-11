快訊

趙少康心臟動刀回歸 重返「少康戰情室」狀態曝光

獨／富邦金控決議買下日盛投信全部股權 晚間8點召開重訊說明會

不能騎了？中國「開封夜騎」被暫停，各大學要封校管制

聽新聞
0:00 / 0:00

向川普政府提150億美元軍購？總統府：尚無新討論

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧。記者黃義書／攝影
總統府發言人郭雅慧。記者黃義書／攝影

金融時報引述消息人士說法，稱台灣已向美國總統當選人川普團隊接觸，並打算提出150億美元（約台幣4878億元）大規模軍售。總統府今天回應，台美本就會有相關軍事需求盤整與討論，但目前尚無新一階段討論。

金融時報11日引述多位知情人士說，台灣可能會提出採購美國軍火商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的艦艇，以及諾斯洛普格魯曼公司（Northrop Grumman）的空中雷達系統──E-2D型先進鷹眼預警機（E-2D Advanced Hawkeye）。台灣還希望購買更多愛國者飛彈，且或許要求購買可能會在華府引發爭議的F-35戰機。

總統府發言人郭雅慧表示，面對中國在台海及區域間日益增加軍事威脅，台灣與周邊國家都持續強化國防嚇阻力量，展現自主防衛決心；台美之間本來一段時間都有相關的軍事需求盤整和討論，但目前尚無新一階段的討論。

台美 總統府發言人 美國

延伸閱讀

陸今年貿易順差料近1兆美元新高 恐將激怒川普

WSJ：北京考慮拉攏美國盟友 抵禦川普保護主義

教廷：川普當選 不影響教廷的中國政策

川普偏愛虛擬資產 比特幣大漲破8萬

相關新聞

金融時報：台灣命懸一線 考慮以4800億以上軍購向川普輸誠

金融時報11日報導，台灣研擬購買總值超過150億美元（約台幣4878億元）的大批美國武器，包括神盾驅逐艦，藉此向即將上任...

傳我對美提150億美元軍購 學者：應有戰略規畫

針對近日有外媒報導，我國向美國提出150億美元軍購清單，學者蘇紫雲受訪時雖列舉採購優先順序，包括愛國者飛彈、派里級巡防艦等，但他呼籲政府還是要加強國防的科技自主；軍事專家廖天威受訪時也說，本次軍購清單

向川普政府提150億美元軍購？總統府：尚無新討論

金融時報引述消息人士說法，稱台灣已向美國總統當選人川普團隊接觸，並打算提出150億美元（約台幣4878億元）大規模軍售。...

傳將對美大規模軍購 府：尚無新一階段討論

外媒報導，台灣可能對美啟動大規模軍購，包括神盾艦、E-2D、愛三及F-35等。總統府發言人郭雅慧今天表示，台美之間本來一...

陳冠廷：軍購應符合防衛需求 而非展現對抗或迎合

金融時報報導，台灣擬向美方提出鉅額軍購案，總金額超過150億美元（約4828億元），民進黨立委陳冠廷指出，軍事採購應以台...

傳我將對美大規模軍購 總統府：目前無新一階段討論

針對近期不斷傳出台灣擬向美國購買大規模軍售案，總統府發言人郭雅慧11日表示，台美之間本來一段時間都有相關的軍事需求盤整和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。