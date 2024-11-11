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向川普政府提150億美元軍購？總統府：尚無新討論
金融時報引述消息人士說法，稱台灣已向美國總統當選人川普團隊接觸，並打算提出150億美元（約台幣4878億元）大規模軍售。總統府今天回應，台美本就會有相關軍事需求盤整與討論，但目前尚無新一階段討論。
金融時報11日引述多位知情人士說，台灣可能會提出採購美國軍火商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的艦艇，以及諾斯洛普格魯曼公司（Northrop Grumman）的空中雷達系統──E-2D型先進鷹眼預警機（E-2D Advanced Hawkeye）。台灣還希望購買更多愛國者飛彈，且或許要求購買可能會在華府引發爭議的F-35戰機。
總統府發言人郭雅慧表示，面對中國在台海及區域間日益增加軍事威脅，台灣與周邊國家都持續強化國防嚇阻力量，展現自主防衛決心；台美之間本來一段時間都有相關的軍事需求盤整和討論，但目前尚無新一階段的討論。
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