傳我對美提150億美元軍購 學者：應有戰略規畫

針對近日有外媒報導，我國向美國提出150億美元軍購清單，學者蘇紫雲受訪時雖列舉採購優先順序，包括愛國者飛彈、派里級巡防艦等，但他呼籲政府還是要加強國防的科技自主；軍事專家廖天威受訪時也說，本次軍購清單相當重視載台武器，可能改變國軍現有戰略規畫，政府應在國防報告書說明未來戰略規畫。

未回應清單真偽

外媒11日報導，因應美國川普新政府將上台，台灣將對美國提出150億美元的軍購清單，爭取購買60架F-35隱形戰機、4架先進鷹眼預警機、10艘退役戰艦、400套愛國者飛彈等武器。台灣在川普第一任期內，曾採購總值210億美元的軍購，包括F-16戰鬥機和M1艾布蘭主力戰車。

國防部回應表示，面對中共敵情威脅持續擴增，國軍依聯合作戰需求，持續透過軍購、商購與國內自製等多重管道，籌獲所需武器裝備，提升國防戰力，展現自主防衛決心，並強調國軍兵力整建均依作戰需求與國家財力裕度，分年籌獲，任何友盟國家能提供強化台灣防衛作戰能力的武器裝備，均為台灣籌獲選項。

軍購不比國防自主

對此，國安院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪時表示，相關報導是由外媒透露，仍不確定是否有相關清單，但無論是否有清單，台灣還是要以國防自主為主，包括北約秘書長、法國總統、比利時與丹麥等國家領導人，都說國防要靠自己。

另外他也強調，川普重視的不是價格，而是公平，未來台灣與川普互動要特別注意。

他以現有清單分析說，若能採購順利，最優先應該是愛國者飛彈，可迅速補足我國防空系統飛彈數量；再來是派里級巡防艦，可以填補台灣老化的諾克斯級巡防艦，還有因應中國灰色威脅，且過去美國前總統歐巴馬時期已經有移交的前例。再來是預警機，因為換裝雷達系統、採用氮化鎵晶片，還能與F-16V戰機的雷達連線，有效增加小型巡弋飛彈發現率。

F-35買到機會低

「F-35會比較敏感，買到的機會比較低！」蘇紫雲表示，預警機後較可能買到提康德羅加級飛彈巡洋艦，以前台灣想要買神盾級的巡洋艦，但美軍認為台灣沒有操作區域防空的能力，如今評估成本效應應可導入。

至於F-35是前總統蔡英文時期對美提過、曾想採購的武器，隨著中國也有殲20、35匿蹤戰機，台灣若要反制，買到F-35的機率有些微增加。

中華亞太安全治理學會理事廖天威受訪時則分析，此次軍購清單被外媒報導，應該有兩點意涵：總統賴清德政府想與新政府接觸，目前商務部與國務院都陸續開始有交接下，盼透過商購或軍事採購管道，理解川普未來的動向；另外，也希望透過換屆，看能否將過去願望清單無法採購的武器達成，尤其是載台武器。

軍購方向與戰略不同

「賴清德總統應說明台灣未來的戰略規畫！」廖天威分析，由於從目前的清單來看，由於範圍涉及陸海空，有可能會改變台灣防守的軍事戰略，回到過去「防衛固守、重重嚇阻」的準則；國軍目前在前總統蔡英文任內，已經變成「延伸防衛、爭取戰略空間」的方針，但若以載台武器為主，國軍在金馬防線的防衛作戰，能否維持戰略空間？政府都要說清楚。

廖天威表示，軍事採購需要長期經營，目前這批軍購不定數仍高，即使真的採購成功，也可能會影響國軍戰略走向。

他預測，明年的國防報告書將是賴政府上任後第一次，會是賴總統對外解釋國軍戰略的最好機會，政府應將未來國防與軍事戰略說清楚。

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