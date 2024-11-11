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國防部：推動116案先進科研計畫 滿足未來戰場需求

中央社／ 台北11日電

國防部今天表示，研發成果為武器裝備系統重要基石，目的是滿足未來作戰場景需求，因此將推動「艦艇噪音模擬系統研發與驗證」等116案國防先進科研計畫，並建立自我研製技術、媒合學術界研發能量。

立法院外交及國防委員會13日將審查「民國114年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分」，書面報告下午已送抵各立法委員辦公室。

針對明年度施政重點，國防部說明，國軍秉持防衛作戰思維，依戰略構想務實提升防衛韌性及建構不對稱戰力，循對美軍購管道籌獲各式裝備，明年度持續執行M1A2T戰車、遠程精準火力打擊系統（HIMARS）、海軍魚叉飛彈海岸防衛系統（CDCM）、高高空無人機（MQ-9B）等案。

另外，國防部提及，除了以更務實方式使官兵貼近實戰狀況，藉以驗證三軍聯戰指揮機制、武器擊殺鏈、部隊作戰能力及去中心化運作效能，為遂行國防自主目標，除持續機艦國造外，明年度依計畫籌建潛艦國造後續艦7艘、快速布雷艇後續艇6艘與新型步槍等新增軍投建案。

同時，國防部將前瞻先進科技趨勢及聯戰需求目標，建立自我研製技術，同時媒合國內學術界研發能量，推動國防科技研究與武器裝備研製，以支持機艦國造及無人機等先進科技關鍵技術開發；其中推動「艦艇噪音模擬系統研發與驗證」等116案國防先進科技研究計畫，因為研發成果為武器系統（裝備） 前期研發的重要基石，目的是滿足未來作戰場景需求。

國防部 潛艦國造

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