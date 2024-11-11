傳將對美大規模軍購 國防部：提升戰力均為籌獲選項

外媒報導，台灣可能對美啟動大規模軍購，包括神盾艦、E-2D、愛三及F-35等。國防部今天回應，面對敵情威脅增加，國軍持續透過多重管道展現自衛決心，任何能提升台灣戰力的武器裝備，均為籌獲選項。

英國「金融時報」報導，台灣可能將對美軍購提康德羅加級神盾巡洋艦、派里級艦、E-2D預警機、數量更多的愛國者飛彈，以及F-35戰機，藉此向即將上任的川普政府展現強化自身防禦對抗中國的決心。

國防部下午接受中央社訪問時回應，面對中共敵情威脅持續擴增，國軍依聯合作戰需求，持續透過軍購、商購與國內自製等多重管道，籌獲所需武器裝備，提升國防戰力，展現自主防衛決心。

國防部強調，國軍兵力整建目標，均依作戰需求與國家財力裕度，分年籌獲，任何友盟國家能提供強化台灣防衛作戰能力的武器裝備，均為台灣籌獲選項。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲接受中央社訪問認為，此訊息具有一定參考價值，原因在於共和黨與民主黨的對台軍售政策有其差異，包括前美國總統小布希在2001年對台提出的8項軍售，為P-3C反潛機、8艘潛艦、愛三防空飛彈，乃至於川普在上一任期對台軍售的M1A2T戰車、F-16V（blk70）、海馬斯（HIMARS）等，均顯示共和黨較願出售大型儎台，並藉由編列特別預算，來增加整體國防預算。

但蘇紫雲強調，共和黨、民主黨均為挺台，只不過考量的面向不同，例如民主黨可能認為台灣的國防預算有限，因此在有限的預算考量下，軍售台灣有助於提升後勤韌性、彈藥或小型儎台等軍備。

若以台灣所需軍備的優先順序，蘇紫雲推測，應為愛三飛彈、派里級艦、E-2D、提康德羅加級，最後才是F-35戰機。但蘇紫雲認為，無論要對美軍購何種軍備，台灣仍應堅持「國防自主」，這樣才能與對外的軍購相輔相成。例如韓國雖然對美軍購F-35，但仍自主研發KF-21；日本同樣擁有F-35戰機，但仍與英國共同研發第六代戰機，反映出這些國家的自主及外購策略並進。

蘇紫雲亦提及，川普為企業家出身，因此其談判的核心理念，亦即是契約精神中的公平性，所以台灣當局應掌握其國安團隊的原則，後續溝通將會更為順暢。