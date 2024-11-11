快訊

台北第1名吃到飽少一間！信義區欣葉日本料理突熄燈 還有3家店可訂位

立委問「國家能源發展不排除核電」 中研院院長廖俊智：是的

支付寶崩了！中國雙11當機付款異常、無法提現金

英媒：台灣考慮提大型軍購案向川普政府表決心

中央社／ 台北11日綜合外電報導

英國「金融時報」報導，台灣正在考慮向美國提出採購神盾驅逐艦（Aegis destroyer）等大型軍購案，藉此向即將上任的川普政府展現強化自身防禦對抗中國的決心。

根據報導，數名知情人士表示，台灣可能要求購買洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的船艦、諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）的空中雷達系統E-2D「先進鷹眼」（Advanced Hawkeye），也希望採購更多愛國者（Patriot）飛彈，且可能要求採購F-35戰機。

一名前川普政府官員說：「台灣考慮以軍購案展現他們的決心。」這名前官員還說，若台灣繼續執行這項計畫，他們會找上美國國安顧問，並提出一項非常有企圖心的美國硬體軍購案。

報導指出，在川普不斷強調盟友必須增加國防開支之際，各國都在設法避免成為美國新政府針對的目標。

美國前國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）一向大力敦促台灣增加國防開支，他最近在社群媒體平台X寫道：「那些關心台灣的人應該非常清楚，他們（台灣）必須大幅增加（支出）。他們的命運正處於緊要關頭。」柯伯吉有機會在五角大廈或白宮國家安全會議（National Security Council）擔任要職。

台灣一名高階國安官員表示，已與川普團隊進行「非正式討論」，研究哪些武器計畫能展現台灣投資於自身國防的決心。

這名不具名台灣官員說：「有部分大型平台和其他項目是我軍看上很久卻未能取得的，所以選項很多。」

另一名台灣官員則說，神盾驅逐艦會是新軍購清單的首選之一。然而也有其他官員和國防專家表示，台灣應該購買其他更昂貴的項目，才能讓川普政府印象深刻。

國防安全研究院「國防戰略與資源研究所」研究員兼所長蘇紫雲說：「如果要提願望清單，現在就是要求F-35戰機的時候。」

他認為，台灣還可能要求採購退役的提康德羅加級巡洋艦（Ticonderoga-class cruiser）和佩里級防衛艦（Perry-class Frigates）。

報導引述知情人士說法報導，台灣可能要求採購多達60架F-35戰機、4套先進鷹眼、10艘退役軍艦和400枚愛國者飛彈。蘇紫雲預估，這些設備價值超過150億美元（約新台幣4840億元）。

前美國國防部負責東亞事務的副助理部長柯林克（Heino Klinck）說：「台灣在自身國防上投入更多資金的第一反應是正確的，在川普第一任期中，一些歷史性的軍售案都獲得了批准。」

但他認為，台灣此時要求採購F-35戰機沒多大意義，應該優先採購彈藥、防空和飛彈防禦系統，並實施國防改革等。

國防部 川普 美國

延伸閱讀

【看！新聞】川普當選不利台灣？專家兵推兩岸全球局勢

李鎮宇：川普重啟石油開採政策 將有一箭三雕戰略效果

川普不邀龐培歐入閣 吳思瑤：要對台美關係有高度自信

川普勝選、特斯拉股價大漲 這檔概念股飆出第三根漲停

相關新聞

金融時報：台灣命懸一線 考慮以4800億以上軍購向川普輸誠

金融時報11日報導，台灣研擬購買總值超過150億美元（約台幣4878億元）的大批美國武器，包括神盾驅逐艦，藉此向即將上任...

台海最後空戰疑雲 誰的話可信？蔣中正日記提供答案

蔣中正日記即將出版1961年到1972年版，1967年台海「113空戰」的始末到底如何？誰是英雄？兩岸誰又是灌水宣傳？這場金門空戰回報的訊息，蔣中正記載在他的日記中，喟嘆有之、愁閃有之。 資深記者程嘉文爬梳兩岸不同史料後，告訴你誰的話可信，誰又是閃爍其詞。

新聞眼／活用退役武器 軍方總算跟上時代

F-5戰機在台服役多年，培養不少「粉絲」，去年空軍很有人情味地安排媒體遠赴台東，拍攝機隊最後運作狀況。汰除後的F-5首度...

我約40架退役F-5 美商洽購

捍衛空防半世紀的F-5E/F戰機，去年解除戰備。空軍昨天證實，退役的約四十架F-5E/F，將在符合美方安全規範之下公開標...

學者：F-5已難應對台海敵情 回賣美商正確決策

美國5家廠商洽購已解除戰備的空軍F-5戰機，擬作為美國海空軍假想敵訓練，學者分析，台灣空軍的F-5「機身新、零件多、保養...

民間「捍衛戰士」興起 美商洽購約40架國軍退役F-5戰機

捍衛空防半世紀的F-5E/F戰機，去年解除戰備。空軍昨天證實，退役的約40架F-5E/F，將在符合美方安全規範之下公開標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。