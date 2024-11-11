新聞眼／活用退役武器 軍方總算跟上時代

F-5戰機在台服役多年，培養不少「粉絲」，去年空軍很有人情味地安排媒體遠赴台東，拍攝機隊最後運作狀況。汰除後的F-5首度以二手機名義，向國際廠商標售，觀念進步，值得肯定。

我國除役軍品，以往除少數用於陳展，大多銷毀當成廢料，而且嚴格規定徹底破壞，唯恐「軍火外流」。然而，部分裝備在國外仍有人使用，若以零附件甚至二手貨出售，價格便是千百倍，承辦人員卻常以省事為先，不願花心思為國興利。例如一九九○年代，專機中隊退役兩架波音七二七客機，當時全球仍有不少同型機服役，軍方卻以怪手將飛機砸爛，每架賣不到新台幣一百萬元。F-5沒重蹈同樣下場，總算跟上時代。

民營訓練業者欲購F-5，是另一個國軍應學習的新觀念。「派遣」、「外包」等非典型雇用，如今全球軍界也大行其道。除了核心作戰能量，諸如後勤、訓練等較為邊緣業務，大可運用合約廠商執行。例如英國皇家空軍的基本訓練，已委由民間飛行學校，軍方只負責與作戰相關的高階課程。近日登上媒體、國軍換裝海馬士火箭的照片，也可看出美軍基地內負責訓練的教官，亦非現役軍人。

國軍多年來也有進步，例如空軍專機數量少，又是一般民航機種，早就外包給航空業者維修。未來甚至可考慮，以長期租賃合約引進行政專機，才不會如目前「空軍一號」波音七三七，購入至今已廿四年，真正使用時數，卻僅達原廠設計壽命的極小部分。

與進步趨勢相衝突的，反而是遭誇大曲解的「國防自主」口號。例如在勇鷹高教機之後，政壇又出現要求研發初級教練機的主張。然而初教機並非取得困難的高科技裝備，國軍總需求不到五十架，硬要為如此狹小市場自行研發，結果自然如高端疫苗，或近日引發軍事圈熱議的紅隼火箭彈，一旦撇開「愛台」光環，就只剩見不得人的性價比數字。