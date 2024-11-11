我約40架退役F-5 美商洽購

捍衛空防半世紀的F-5E/F戰機，去年解除戰備。空軍昨天證實，退役的約四十架F-5E/F，將在符合美方安全規範之下公開標售，目前共有五家美商洽詢。預期買家是近年興起的私人假想敵公司，將這些飛機整修拆拼後，外包各國軍方的訓練任務。

F-5是諾斯洛普公司將T-38教練機改良成的輕型戰鬥機，也是美國空軍邁入超音速時代後最小的戰鬥機。美軍自身作戰部隊對F-5沒興趣，但大量銷售或援贈盟邦；唯一使用單位是海空軍假想敵部隊，以其刁鑽靈活特性，訓練其他單位空中纏鬥能力。

國軍於一九六○年代中期，接收第一代F-5A/B；一九七○年代引進改良版的F-5E/F，並由航發中心（漢翔前身）與諾斯洛普合作，在台組裝生產。首架飛機於一九七四年十月卅一日蔣總統誕辰出廠，命名「中正」。中華民國是全球最大F-5E/F使用國，總數達三○八架，在極盛期一九八○年代，共裝備五個戰鬥機聯隊。

一九九○年代末，空軍引進二代戰機，F-5轉任新進飛官銜接訓練。由於服役晚期數度發生致命失事，空軍還替機隊換裝新款彈射椅。配合勇鷹高教機服役，F-5去年底解除訓練任務，目前僅剩少數改為偵察機的RF-5E，在F-16更換新式照相莢艙，以及MQ-9B無人偵察機服役後，也將汰除。

空軍昨天對中央社透露，F-5機務狀況良好，共有五家美商洽詢購買事宜，將依美國安全援助規範完成第三方移轉，並公開標售。

由於假想敵部隊飛行時數高，又常進行激烈纏鬥動作，機體損耗速度快，美軍近年曾向瑞士等國購回退役F-5E/F，補充自身屆壽汰除的飛機。此外，各國軍方逐漸發現，作戰之外的非核心任務，外包更為划算，國際間出現多家私營的假想敵業者，他們採購退役戰機，承包各國軍方訓練，F-5就是熱門機種之一。

國軍老裝備「海外第二春」，另一著名案例是剛退役的鷹式防空飛彈。因俄烏戰場急需，美軍主導買回各國鷹式飛彈，轉供烏克蘭，發揮不小威力。相較之下，此次F-5係我方自行標售，但交易仍須獲美國政府同意。