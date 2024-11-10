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國軍飛彈發射車體積巨大放列遲緩 張誠：當年為了CP值

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
曾任中科院雄三飛彈總工程師的張誠出面披露，以標準商用拖車底盤打造成軍用規格的發射車，並採用商用的貨櫃拖車頭作為移動的動力，是從國造雷𩃀2000多管火箭研發開始，模式並獲其他飛彈車延用。記者洪哲政／攝影
曾任中科院雄三飛彈總工程師的張誠出面披露，以標準商用拖車底盤打造成軍用規格的發射車，並採用商用的貨櫃拖車頭作為移動的動力，是從國造雷𩃀2000多管火箭研發開始，模式並獲其他飛彈車延用。記者洪哲政／攝影

國軍防空或制海機動飛彈發射車，被質疑體積大、放列時間久，因此「具有移動能力，但不具機動戰力」。曾任中科院雄三飛彈總工程師的張誠出面披露，以標準商用拖車底盤打造成軍用規格的發射車，並採用商用的貨櫃拖車頭作為移動的動力，是從國造雷𩃀2000多管火箭研發開始，模式並獲各型飛彈車延用，當時是為講究CP值（性價比，price–performance ratio）。

國防院戰略與資源研究所長蘇紫雲接受本報深度新聞訪問表示，考量中共新武器與戰術戰法推陳出新，加以俄烏戰爭雙方防空部隊屢遭消滅的教訓，國軍防空有再精進處，其中最重要的就是機動接戰能力。國軍防空部隊師承美軍僅作為絕對空優下的輔助，防空部隊具有移動能力，但不具機動戰力，也就是放列時間較久，尤其是拖架式飛彈車長度過大，本體又有閒置空間導致道路，越野機動性受限，不利機動作戰，海軍海鋒飛彈車有同樣設計，令人不解。

報導釣出現任桃園市經發局長、曾任中科院雄三飛彈總工程師的張誠在臉書貼文表示，國造雷霆2000、雄三、雄二、弓三的發射車都是用標準的商用拖車底盤打造成軍用規格的發射車，並採用商用的貨櫃拖車頭作為移動的動力，這樣設計可以降低發射車的建置成本，及拖車頭的維修成本，也彌補了國內汽車工業的弱點。

但張誠表示，現在說得很簡單，這可是當年雷霆2000通過戰術測評，卻無法進入量產的原因。雷霆2000通過戰術測評的軍用規格發射車，因為國際關係，無法大量採購，依國軍武獲規定無法進入量產。

張誠進一步表示，後來，雄二全程發展研發階段，避開使用動力一體的軍用規格發射車，改採商用貨櫃拖車頭，加上採用標準的商用拖車底盤打造成軍用規格的發射車，通過戰術測評後，順利進入量產。

張誠說，這樣的發射車架構，成為往後中科院機動部隊的標準設計規範，雄三、雄二、弓三都採用，雷霆2000後來也採用。

張誠表示，唯一的缺點在於部隊移動佈署時，需要多一點時間做拖車頭拖離的動作，其他還好，CP值滿高的。

中科院 國軍 蘇紫雲 雄三飛彈

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