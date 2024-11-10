學者：F-5已難應對台海敵情 回賣美商正確決策

美國5家廠商洽購已解除戰備的空軍F-5戰機，擬作為美國海空軍假想敵訓練，學者分析，台灣空軍的F-5「機身新、零件多、保養好」，改裝潛力大，加上已難應對台海敵情，自然成為國際廠商青睞對象。

空軍F-5E/F戰機去年底已解除戰備任務，目前僅保留RF-5偵照機。由機務狀況良好，亦是美軍假想敵機種之一，空軍今天證實，共有5家美商洽詢購買事宜，將依美國安全援助規範完成第三方移轉，並公開標售。

國防部智庫、國防安全研究院學者舒孝煌說明，F-5在全世界的生產數量龐大，且在美國民間仍有一定程度後勤維保能量，許多公司多以F-5作為假想敵訓練業務，少數則使用舊款F-16，加上台灣的F-5狀況良好，自然成相關廠商青睞對象。

舒孝煌說，台灣目前敵情威脅已不適合透過F-5擔負戰備任務，且無法滿足F-16V等二代機的訓練需求，若能販售給美國作為假想敵訓練則相當合適。

前美國國防部官員胡振東告訴中央社記者，目前有許多公司在替美國海空軍提供假想敵訓練，並使用F-5戰機，但F-5在全球已停產多年且面臨零件商源問題；除台灣本身是F-5使用國外，其「機身新、零件多、保養好」，很多還是使用為數不多的奇異J85-21引擎，由於全球已沒有幾個國家擁有上述條件，遂促成多家美商有興趣洽購。

國防院學者蘇紫雲指出，這5家廠商為競標美國海、空軍假想敵中隊服務案的國防供應商，因此會在國際間蒐羅可使用的F-5、舊款F-16戰機，而台灣的F-5機體壽命仍有近1/3或1/2以上；且根據公開資料，F-5能改裝成可模擬陣列雷達的新式電戰系統，不僅可進行纏鬥訓練，亦能遂行電子對抗操演。

對於空軍F-5戰機將標售一事，蘇紫雲認為稍微可惜，原因是F-5雖無法擔負高強度戰備任務，但對於監控、應對灰色地帶威脅的低強度任務仍堪用，可減輕主力機隊的任務負擔。

前國家中山科學研究院長張忠誠曾在立法院備詢時提及，中科院有能力將F-5改裝為無人機。胡振東指出，將F-5改裝成無人機所耗費的成本，可能足以添購具備相同監控能力且成本更低的無人機，由於台灣面臨的敵情異於中南美洲的使用國，面對中共戰力逐漸加強，F-5已不是好的作戰選擇。

至於空軍將依美國安全援助規範完成第三方移轉並公開標售原因。蘇紫雲說明，此為軍隊控制原則，避免流入未經授權的最終使用者，因此不管北約、日本、韓國等都有相關轉移的條款，若要轉用必須由美國評估並同意，過去台灣將美製UH-1H直升機、悍馬車移轉給邦交國亦循相同模式，「目的是避免使用國將美製軍備流入恐怖份子或敵對國」。

舒孝煌指出，美國對軍品的輸出入均有嚴格規定，首要條件就是維持「美國利益」，F-5戰機雖然是由美國與台灣合作生產，但也要符合美國軍品條件，即便轉售都需要經過嚴格審查與規定。