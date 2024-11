川普來了 李文忠：我大幅增加國防預算符合國家利益

川普將就任美國總統,國防安全研究院執行長李文忠今天表示,川普勢必要求台灣大幅提高國防經費。面對敵情威脅,大幅增加國防預算恐最符合國家利益。如何依防衛需求精算出國防預算規模及軍購清單,國防院將以1年為期,深入研究估算,做為說服國人及與美方談判的根據。

李文忠表示,川普當選,對美國的對手如中國,盟友如台灣,都會帶來很多新的課題,也會是很大的挑戰,台灣可以因應,台灣如何因應?

李文忠說,從西太平洋遠眺彼岸,客觀冷靜地觀察分析:一、美國是全球化的倡導者、守護者及受益者,但基於國際分工美國製造業外移,占全國生產毛額的比率從1990年的2成1腰斬成2023年的1成,產業空洞化的狀況十分嚴重,國內藍領工人及下階層人民是全球化的Loser(輸家)。

李文忠表示,川普是最早洞見並抓住這個議題的人,因此2016年能以素人之姿,當選總統,現在又憑此在爭議不斷、官司纏身的情況下創造史詩級的重返白宮。雖然他所提出的解方如「提高關稅以降低進口產品,並使產業移回美國或來美投資」、「驅逐移民以保護美國人的工作機會」,在全球化的擁護者、經濟專家眼中粗糙可笑民粹,但卻Touch 藍領工人的不安及痛苦,擄獲他(她)們的心,重組共和黨的選民支持結構。

李文忠說,因此不必懷疑:川普將有三動作:1、推動美國史上最大移民驅逐計劃;2、對外國含歐盟、台灣等盟邦,課10~20 %關稅,針對中國發動貿易戰,課徵最高達60 %關稅或關稅懲罰。

他說,世界進入多極,美國仍是超強,但已不再獨大,蘇聯解體後,自由民主與共產極權陣營兩極對抗的格局蛻變,但視美國為單極超強只是幻覺並非事實。川普的Slogan:「Make America Great Again」,潛台詞是:美國不再是The Most Great,但美國有能力恢復The Most Great Again 。

在此國際環境下,拜登政府的路徑是:團結民主同盟,綿密佈局聯合以對抗中共、俄羅斯等極權國家。川普的路徑將是:1、以提高關稅為手段逼使產業回流、來美投資;2、要求盟邦提高國防經費,負起保衛自己及區域安全的責任,對北約如此,對日韓如此,對台灣也如此。

李文忠預測稱,川普對台將:1、提高對台關稅;2、要求晶圓廠增加赴美投資;3、要求台灣大幅提高國防經費。川普帶來的課題如此,台灣要及早因應。

李文忠指出,只要我們站穩中華民國的國家利益並尋求接軌美國新政府的戰略思維,挑戰會變成機遇。以國防預算為例,姑不論歐布萊恩前國安顧問說的5%或川普不假思索說的10 %,在蔡、賴的努力下,目前我國防預算占GDP約2.5 %,但說好的3%呢?3%夠嗎?可以滿足我防衛需求嗎?面對敵情威脅,大幅增加國防預算恐怕最符合國家利益,也就是川普政府施壓對台灣是好事。但台灣有確實的數據來說服國人及與美方對話協調嗎?

他表示,在國人方面,國防院在9月委託政大選研中心做的民調顯示:有49.1 %贊成增加國防預算、減少教育經濟社福支出,有48.7 %贊成加稅以增加國防預算,當台海形勢愈嚴峻時,這個比率應該還會有變化。換句話說,國人多數支持增加國防預算且可被說服,問題在政府拿什麼說服國人?

他表示,在對美方面,台方在談判桌上要根據防衛需求精算出國防預算規模及軍購清單,才能不唯老美馬首是瞻平等對話談判,獲得最佳方案。國防院將以1年為期,深入研究估算做為說服國人及與美方談判的根據。