國防部：美國2024財政年度提供台15億美元無償軍援

國防部指出，美國政府於2024年財政年度分別再提供台灣3億美元（尚未知會國會）及12億美元（已知會國會）無償外國軍事融資（FMF），台灣經與美方研討，將無償外國軍事融資可用額度，用於提升國軍防衛韌性的物資。

民進黨立委沈伯洋先前對行政院提出書面質詢，指出10月7日於立法院外交及國防委員會質詢國防部長顧立雄，詢問美國Foreign Military Financing（外國軍事融資，FMF）相關議題，FMF可細分「無償」與「有償」。顧立雄當時答詢表示，美國對台灣目前是屬於無償，但全球局勢多變且軍武資源有限，加上若有部分品項轉成有償，除勢必增加國防預算外，亦將打破台灣長期無外債之財政結構。

沈伯洋在書面質詢提出詢問，請國防部進一步說明，後續對美國提出需求項量，是否有將無償轉有償的可能性納入評估。

國防部表示，美國政府基於台灣關係法，持續透過台美安全合作，協助台灣維持自我防衛能力。另美國會2023年通過的「強化台灣韌性法」明定，授權美國行政部門，於2023至2027財政年度期間，每年提供台灣至多20億美元無償FMF；協助台灣快速建構必要戰力。

國防部說明，美國於2023財政年度預算已提供台灣1.35億美元無償FMF；另本財政年度的「2024年綜合撥款法案」及「2024年國安補充撥款法案」分別再提供台灣3億美元（尚未知會國會）及12億美元（已知會國會）無償FMF；經與美方研討，將無償FMF可用額度用於提升國軍防衛韌性的物資。

面對中共敵情威脅持續擴增，國防部指出，國軍以強化「不對稱戰力」、「後備戰力」、「防衛韌性」及「灰色地帶應處」防衛戰力為著眼；未來將持續利用與美方既有交流機制，結合台灣實際作戰需求，藉由各項有償軍售或無償FMF安全合作，籌補符合上述4項防衛戰力所需武器裝備，以確保台海與印太區域和平穩定。