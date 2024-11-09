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「捍衛戰士」鑽山溝不稀奇 40年前空軍F-100也做過

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
空軍前副司令張惠榮中將，曾駕駛F-100戰機鑽過中央山脈的山溝溪谷，驗證長途超低空攻擊戰術。圖／燎原出版提供
空軍前副司令張惠榮中將，曾駕駛F-100戰機鑽過中央山脈的山溝溪谷，驗證長途超低空攻擊戰術。圖／燎原出版提供

電影「捍衛戰士--獨行俠」中，「阿湯哥」米契爾上校率領機群，以高速低空穿越敵人密布防空飛彈的峽谷，再急速鑽升、炸毀目標的一幕精采絕倫，空軍史作家王立楨近期披露，國軍在40年前不但就曾在中央山脈的山谷間演練這類戰術，而且使用的還是笨重、老舊的F-100戰機

美軍在越戰中為了迴避地面砲火攻擊，發展出「戰術拉升」（Pop-up）動作：戰機在前往目標區前儘量超低空以地形掩護避免被雷達發現，進入目標區時再急速帶起機頭，於2秒內建立4個G的急遽鑽升，當飛機衝到頂點高度時，飛行員必須將機身滾轉成倒飛姿態進入俯衝，並在4秒內瞄準目標、投下炸彈，最後立刻以蛇行、高速脫離敵火範圍。

美軍在越戰後將這項戰術傳授給盟國飛行員。國內軍迷多半聽聞過，空軍假想敵中隊的F-5E戰機也將「戰術拉升」科目列為訓練重點，不過空軍史作家王立楨在新書「長空萬里」中披露，民國70年間，時任空軍新竹11大隊少校作戰官的前空軍副司令張惠榮，根據空軍炸射班為F-5設計的概念，為自己駕駛的F-100戰機研擬一套對地戰法，並且計算出各項操作數據。

張惠榮的這套F-100超低空攻擊戰術經多次試飛試射後，在同年11月進行正式驗證。根據計畫，戰機從新竹機場起飛後必須一路超低空飛行，在中央山脈中鑽山谷飛往屏東的佳冬靶場，進行「戰術拉升」模擬對地攻擊，過程中需隨時注意高度以免被雷達發現遭判定任務失敗。

相較於當時最新銳的主力戰機F-5E，F-100不但機身笨重而且已經服役超過20年，早已從美軍淘汰，維修、零件供應不易，不過張惠榮仍率領僚機，經石門水庫、雪山山脈、蘭陽溪河谷一路往南，在山溝溪谷間穿梭，更要翻過數個山頭，過程中還不時要閃避橫越山谷的高壓電線，最後終於驚險完成任務。

這趟任務證明F-100仍舊在能見度良好時全程飛在雷達死角下，同時利用戰術拉升動作達成對地炸射任務，不過空軍當局認為在山谷中低空飛行，戰管單位難以掌握任務狀況存在潛在危險，最後並未列入F-100的訓練項目，張惠榮這趟也就成了F-100戰機唯一一次在中央山脈中鑽山谷，長途超低空飛行的模擬攻擊任務。

空軍前副司令張惠榮中將，曾駕駛F-100戰機鑽過中央山脈的山溝溪谷，驗證長途超低空攻擊戰術。圖／燎原出版提供
空軍前副司令張惠榮中將，曾駕駛F-100戰機鑽過中央山脈的山溝溪谷，驗證長途超低空攻擊戰術。圖／燎原出版提供

戰機 石門水庫 空軍

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