國防部：美無償軍援今年15億美元額度應用四項防衛戰力

國防部表示，美國透過無償軍援（Foreign Military Financing，FMF）管道，去年已提供1.35億美元的軍備給台灣，今年度則進一步有15億美元的額度。我國將把額度應用在強化「不對稱戰力」、「後備戰力」、「防衛韌性」及「灰色地帶應處」防衛戰力上。

民進黨立委沈伯洋向行政院提出書面質詢表示，其曾於2024年10月7日外交及國防委員會質詢國防部長顧立雄時，詢及美國Foreign Military Financing（FMF）相關議題。FMF實可再細分「無償」與「有償」兩部份，顧立雄答詢時表示，美國對台灣目前是屬於無償。但全球局勢多變且軍武資源有限，加上若有部分品項轉成有償，除勢必增加國防預算外，亦將打破台灣長期無外債的財政結構。沈柏洋質詢要求行政院進一步說明，後續對美提出需求項量，是否有將無償轉有償的可能性納入評估。

國防部回應表示，美國政府基於「台灣關係法」，持續透過台美安全合作，協助台灣維持自我防衛能力。另美國會2023年通過的「強化台灣韌性法」（TERA）第5502（h）條：「授權行政部門，於2023至2027財政年度期間，每年提供台灣至多20億美元無償FMF。」協助台灣快速建構必要戰力。

國防部說，美國於2023財政年度預算已提供台灣1.35億美元無償FMF；另今財政年度的「2024年綜合撥款法案」及「2024年國安補充撥款法案」分別再提供台灣尚未知會國會的3億美元，及已知會國會的12億美元無償FMF；經與美方研討，將無償FMF可用額度用於提升我國軍防衛韌性的物資。

國防部表示，面對中共敵情威脅持續擴增，國軍以強化「不對稱戰力」、「後備戰力」、「防衛韌性」及「灰色地帶應處」防衛戰力為著眼；未來將持續利用與美方既有交流機制，結合我國實際作戰需求，藉由各項有償軍售或無償FMF安全合作，籌補符合上述4項防衛戰力所需武器裝備，以確保台海與印太區域和平穩定。

去年美軍軍包機頻繁飛抵桃園機場及清泉崗機場，根據美國國防部報告，我國防部2023年12月前，陸續接收美國無償軍援台灣的270萬發彈藥，報告內容有關品項部分遮蓋保密，但反覆出現120具的數字，可能是美國援助的肩射刺針飛彈。美方軍援台灣品項，除彈藥外，還有改良型外層戰術背心、輕武器抗彈板，與新一代增強型輕抗彈板、M240B機槍及備用槍管等。部分戰鬥背心、機槍出現發霉及包裝不良的狀況，被美方自行糾舉。