中共18機艦出海擾台 公務船再次現身台海應變區

國防部統計從昨天到今天清晨為止，發現12架次中共軍機、5艘次共艦及公務船1艘持續在台海周邊活動。這是中共「聯合利劍2024B」軍演結束後近1個月以來，再次偵獲中共公務船進入本島應變區。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨（8）日清晨到今（9）日清晨6時為止，共計偵獲共機12架次、共艦5艘、公務船1艘持續在台海周邊活動，其中9架次共機曾跨越海峽中線及其延伸線，進入北部、中部及西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時09分到下午4時47分，有10架次共軍主戰機在台海中線沿線活動，其中7架次曾跨越中線。接近至澎湖西方空域活動。

另外西南空域方面，從昨天傍晚6時36分到晚間7時24分，曾發現中共主戰機2架次進入我西南空域，曾接近至鵝鑾鼻西南方約100浬。