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美：520後共機擾台增300% 區域敵手恐測試川普政府底線

中央社／ 華盛頓8日專電

美國印太司令部空軍指揮官施奈德示警，台灣總統賴清德5月就職以來，解放軍在台灣附近的挑釁性飛行行動增加300%，目的在於不戰而勝；美國在印太區域的敵手可能會在川普新政府成立之初測試底線。

施奈德（Kevin Schneider）接受國家廣播公司新聞網（NBC News）獨家專訪。根據今天刊出的報導，施奈德指出，「無論是進入防空識別區，還是穿越台海中線，自（賴總統）就職以來，我們看到這些空中行動增加300%」。

根據NBC彙編的台灣國防部數據，2023年5月到2023年11月，中國侵犯台灣防空識別區335次。中國於今年同期侵犯同一空域至少1085次，比去年增加3倍多。

NBC報導，有些月份的差距更是明顯。例如2023年7月，50架次共機侵犯台灣防空識別區。2024年7月則有210架次，增加逾4倍。

施奈德指出，自賴總統今年5月20日宣誓就職以來，中國空軍維持這種比過去更高頻率的行動。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇對NBC表示，解放軍相關演習是打擊「台獨」分裂勢力及其分裂行動的必要、合法作為，也是對外部干涉及挑釁的警告，這完全符合國際法及一般做法。

施奈德管理日本、韓國、夏威夷、阿拉斯加及關島逾4.6萬名飛行員。他說，北京是他面臨的最大挑戰。中國在組建龐大的火箭軍、空軍、潛艇部隊及網路部隊，利用這些軍力威懾印太國家。

「（共機擾台頻率大增）是伴隨著這些作為的行動，這是欺凌及侵略性的（行為）。」

他說，這是一場施壓行動，以向世界呈現既成事實。「不只對台灣，而且對全世界」。北京持續強化行動，結合軍事、外交、資訊、經濟行動，以達到不戰而勝。

美國官員曾說，2027年可能是兩岸衝突的轉折點，而這一年正好落在川普的第二任期。NBC指出，川普過去不曾承諾在中國軍事入侵時護台。雖然川普多次將美台關係視為交易性質，但他第一任期內的一些高階顧問是台灣最堅定的支持者。

這些人在川普執政時修改對台軍售程序及增加軍售，高階官員也在這段期間訪台，美中關係更為緊張。

目前還不清楚川普在未來4年將如何與中國領導人習近平合作。但據中國政府的說法，習近平在川普贏得今年大選後已與他通話，並表示兩國必須找到相處之道。

施奈德說，中國在2027年可能採取行動的時間點還不明確，但北京的行為變得更加激進，無論是在空中還是海上，北京的行動範圍都延伸到距離中國本土越來越遠的地點。

他指出，中國的目標是將美國趕出該地區，同時強化軍事能力，而北京從美軍在中東的軍事行動中學到這點。

「我們有能力慢慢來，把我們的部隊帶入戰區，建立大型基地，強化戰力，然後在我們選擇的時機，也就是當我們擁有大規模優勢時，確定何時展開行動」，他說。

施奈德表示，北京已經理解這點，現在正在建構能力以防止美國能這麼做，同時間複製美方做法。

他指出，印太區域的對手可能會在川普新政府成立之初測試底線。無論哪一個政黨勝選，機會主義者都會這麼做。美軍已經做好準備，持續向國家領導層提供選項。

共機擾台 北京 台海 川普

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