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賴總統祝賀海巡節元年 台北101點燈致敬

中央社／ 高雄8日電
海委會今年起將11月8日定為「海巡節」，旨在彰顯海巡人員守護國家海疆與保障民眾安全上的貢獻。圖／海洋委員會提供（中央社）
海委會今年起將11月8日定為「海巡節」，旨在彰顯海巡人員守護國家海疆與保障民眾安全上的貢獻。圖／海洋委員會提供（中央社）

海委會今年起將11月8日定為「海巡節」，總統賴清德與行政院長卓榮泰今天在社群平台貼文祝賀，台北101則在晚間點燈慶祝，以「保衛國家，英勇守護」等字幕向1萬餘名海巡人員表達敬意。

海洋委員會表示，賴總統今天出席「內政部空中勤務總隊20周年慶祝活動」，提及海巡署配合空勤總隊設置「空勤吊掛分隊」，是救難部隊重要成員，一起執行各項勤務，並在颱風山陀兒期間，成功救援蘭嶼擱淺貨輪19名船員，並在臉書貼文祝賀空勤總隊20周年與海巡節，感謝空勤與海巡人員成為國家救災救援的堅實後盾。

卓榮泰臉書也製圖「海巡節元年」祝賀，貼文指出，卓榮泰回憶剛上任時，參加活動看到海巡在端午節期間仍堅守崗位，那份感動牢記在心，「事實上一年365天，海巡都在最前線守護國家，海巡肩負國安、治安、平安等3安任務，讓國人心安。」

依海委會新聞稿，主委管碧玲表示，繼軍人節、警察節、消防節後，海巡節正式訂定，讓守護國家與人民的「4大支柱」完備，透過國家紀念節日，海巡人員辛勤付出與勇敢精神能進一步獲民眾支持肯定。為歡慶海巡節元年，海委會與台灣重要地標之一「台北101」合作，今天晚間點燈向全體海巡人員致敬。

海委會表示，海巡不分晝夜在海陸全境守護國土，台北101以「118海巡最前線」、「保衛國家，英勇守護」、「冒險救難，海巡英雄」、「ALWAYSREADY」與「致敬海巡節」等字幕點燈慶祝，象徵從首都輻射出祝賀喜悅，讓國境天涯海角都能感受到。

台北101 海委會 海巡署

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