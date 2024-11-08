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紅隼火箭穿透力已落伍？中科院：可貫穿RHA鋼板30公分

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
陸軍日前實施義務役基地戰力鑑測，進行紅隼火箭彈實彈射擊，不過遭網友質疑穿甲性能已落伍。記者林俊良／攝影
陸軍日前實施義務役基地戰力鑑測，進行紅隼火箭彈實彈射擊，不過遭網友質疑穿甲性能已落伍。記者林俊良／攝影

軍方日前公開紅隼火箭彈實彈射擊，不過網友質疑軍方公布的穿甲性能不足，根本已經落伍。中科院對此表示，紅隼火箭設計目標為攻擊輕裝戰甲車的履帶與輪胎，有效射程、穿甲性能已經優於服役多年的六六火箭彈。同時中科院研發中的紅隼二型火箭，穿透力將更提升。

陸軍日前公開一年期義務役士兵紅隼火箭實彈射擊測考，不過軍方公布紅隼火箭的穿甲性能：有效射程220公尺、可穿透40公分低碳鋼、27公分RHA均質鋼板（學理計算），遭網友質疑射程、穿甲性能不足，早已落伍。

中科院回應表示，紅隼火箭彈的設計目標為攻擊輕裝戰車、甲車的履帶與輪胎，使其失去移動能力。有效射程400公尺、可貫穿RHA裝甲達30公分；性能遠優於六六火箭彈的有效射程200公尺及20公分的穿甲能力。

對於陸軍所公布性能諸元的落差，相關官員解釋，國造六六火箭彈服役至今已超過40年，中科院自民國97年起開發紅隼一型反裝甲火彈，逐步取代六六火箭彈。不過十多年前開發時，國內缺乏RHA裝甲可做驗證，因此性能數據只能以換算方式推估。

中科院進一步表示，目前正研發中的紅隼二型反裝甲火箭彈，貫穿RHA裝甲深度已達50公分以上，足以對重型戰車造成威脅。

對於網友質疑紅隼火箭彈的價格，並拿TOW拖式飛彈的性價比來比較，中科院強調，國軍目前將使用的拖式二型B飛彈單價為台幣620萬元，數量有限，設定攻擊目標為高價戰砲車。國產紅隼火箭彈，單價10萬元，可大量生產，設定攻擊目標為輕戰與輪甲車，目前以高低搭配模式，可滿足國軍不對稱作戰需求。

另一方面，對於陸軍實彈射擊時發生1枚紅隼火箭彈「不發火」的故障，中科院表示經初步檢視，是因底火連接之「傳火管」不明原因斷裂，導致全彈火藥未貫連，此枚彈藥不具危安，已交由陸軍未爆組依規定處理。

中科院強調，當天義務役士兵共射擊47發，其中1枚產生不發情形，其餘46枚均順利擊中目標。官員透露，先前已經採購的海軍陸戰隊及憲兵並未傳出類似案例，這是陸軍需求首批量產，為首次發生類似個案，中科院將研析原因，並且持續掌握軍種使用情況回饋，精進品質妥善率。

中科院說明，紅隼火箭彈有效射程400公尺、可貫穿RHA裝甲達30公分，性能遠優於六六火箭彈。圖／中科院網站
中科院說明，紅隼火箭彈有效射程400公尺、可貫穿RHA裝甲達30公分，性能遠優於六六火箭彈。圖／中科院網站

中科院 火箭 紅隼

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