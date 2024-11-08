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台灣擬擴大軍購？江啟臣：展現自我防衛非僅武器採購

中央社／ 台北8日電
有外媒報導台灣可能在川普就職後，提出新的軍購。立法院副院長江啟臣今天表示，展現自我防衛的方式，絕對不是只有武器採購。聯合報記者屈彥辰／攝影
有外媒報導台灣可能在川普就職後，提出新的軍購。立法院副院長江啟臣今天表示，展現自我防衛的方式，絕對不是只有武器採購。聯合報記者屈彥辰／攝影

美國共和黨總統候選人、前總統川普勝選，有外媒報導台灣可能在川普就職後，提出新的軍購。立法院副院長江啟臣今天表示，展現自我防衛的方式，絕對不是只有武器採購，人員訓練、社會的準備、動員演練等，才是要呈現出的防衛力量。

川普曾稱台灣應支付「保護費」，據路透報導，台灣可能於川普明年就職之初提出新的大規模軍購，藉此表示重視川普說法，凸顯台灣無意追求「白吃的午餐」，並向華府展現自我防衛的決心。

啟思民本基金會董事長江啟臣今天下午在立法院舉行「啟思國際高峰論壇」，邀請專家學者討論美國總統大選結果對全球地緣政治等議題，他受訪被問到外媒稱台灣可能提出新的軍購時表示，展現自我防衛的方式，絕對不是只有軍事採購或是武器採購。

江啟臣說明，展現自我防衛的意願能力跟意志，除了武器外，包括人員訓練、社會的準備、動員演練等，這才是國家要展現出的自我防衛力量。同時，未來川普對台在國防上採取什麼政策跟要求，也不是只跟川普有關，未來整個國安團隊，國安顧問是誰都很重要。

江啟臣認為，川普說台灣的國防預算太低，需要增加至國內生產總額（GDP）的10%，可能是一個期待或想法，也有可能是未來談判的喊價。

江啟臣也強調，政治、經濟、安全相互連動，期待政府用最少的錢，達到最大的國防效果，這才是大家的目標，希望政府不要只是用金錢預算，來衡量國家安全夠不夠好，這不是唯一衡量的指標。

此外，針對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）大力支持北京在台灣問題上的統一主張，指責台灣試圖在亞洲挑起烏克蘭式的危機，以吸引外部勢力支持，江啟臣表示，畢竟北京跟俄羅斯現在連成一線，但這是普亭個人講法，全世界很少有這樣的講法，其他各國元首沒有類似講法。不過，還是要站穩自己腳步，認清國際環境跟局勢，做好準備才是當前要做的工作。

台美關係 國防預算 川普 江啟臣

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