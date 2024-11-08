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清泉崗告別老舊營舍 賴清德：國軍的事就是我的事

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
賴清德總統上午主持空軍清泉崗基地官兵生活設施新建工程完工啟用儀式。記者黑中亮／攝影
賴清德總統上午主持空軍清泉崗基地官兵生活設施新建工程完工啟用儀式。記者黑中亮／攝影

賴清德總統今上午主持空軍清泉崗基地官兵生活設施新建工程完工啟用儀式時表示，「照顧官兵生活，改善服役環境」是政府的重要責任，強調「身為三軍統帥，國軍弟兄姊妹的事，就是他的事」，整軍備戰之餘，他同時關心官士兵生活設施的改善。

賴清德主持剪綵儀式時表示，國軍保衛家園，政府照顧國軍，他會堅定做國軍後盾，持續提升裝備和服役環境，期盼空軍清泉崗基地持續擁有堅實戰力，守護國家與人民的安全。

賴總統並說，「有國軍在，國人就安心；有國軍的保衛，台灣人民才能夠安居樂業」，因此要再次感謝空軍弟兄姊妹，不分晝夜、堅守崗位，全天候待命捍衛領空。

清泉崗第三聯隊指出，過去基地承襲美軍過往駐紮時舊有的營舍，許多建物雖富有時代及文化深遠的意涵，但多數生活營舍已逾使用年限，因而決定2021年2月開始規畫「興安專案」，去年起動工，直到今年5月7日才竣工。

此外，為配合國防部募兵制及營區整體規畫政策，辦理「台中清泉崗基地」營區綜合大樓新建工程；4棟新營舍都具備空勤、地勤餐廳及空地勤寢室，讓服役軍官都覺得住起來有家的感覺。

賴清德總統上午主持空軍清泉崗基地官兵生活設施新建工程完工啟用儀式。記者黑中亮／攝影
賴清德總統上午主持空軍清泉崗基地官兵生活設施新建工程完工啟用儀式。記者黑中亮／攝影
清泉崗基地部分營舍已經使用超過60年；國防部為改善國軍官兵生活，執行營舍新建計畫。記者黑中亮／攝影
清泉崗基地部分營舍已經使用超過60年；國防部為改善國軍官兵生活，執行營舍新建計畫。記者黑中亮／攝影
賴清德總統上午主持空軍清泉崗基地官兵生活設施新建工程完工啟用儀式。記者黑中亮／攝影
賴清德總統上午主持空軍清泉崗基地官兵生活設施新建工程完工啟用儀式。記者黑中亮／攝影
賴清德總統上午主持空軍清泉崗基地官兵生活設施新建工程完工啟用儀式。記者黑中亮／攝影
賴清德總統上午主持空軍清泉崗基地官兵生活設施新建工程完工啟用儀式。記者黑中亮／攝影
清泉崗基地部分營舍已經使用超過60年；國防部為改善國軍官兵生活，執行營舍新建計畫。記者黑中亮／攝影
清泉崗基地部分營舍已經使用超過60年；國防部為改善國軍官兵生活，執行營舍新建計畫。記者黑中亮／攝影

國軍 清泉崗 空軍 賴清德

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