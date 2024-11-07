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收容數百老兵重殘子女 李棟樑慰問景仁教養院

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
李棟樑（右三）、軍友社秘書長簡士偉（左二）與景仁教養院工作人員合影。記者程嘉文/攝影
李棟樑（右三）、軍友社秘書長簡士偉（左二）與景仁教養院工作人員合影。記者程嘉文/攝影

陳玲基金會董事長李棟樑，今天前往位於桃園八德的私立景仁殘障教養院慰問。景仁免費收容240多位院生，絕大多數都是重度智能障礙，不少人還是多重障礙，是全台最大的重度殘障收容機構之一。其中約有三分之二，是早年軍人家庭的重殘子弟。身兼軍人之友社榮譽理事長的李棟樑，對院長陳菊貞與工作人員的愛心表達感謝，除了捐贈慰問金與速食麵等物資，並表示將把景仁列入每年定期濟助的名單之列。

景仁的大門招牌，是由已故一級上將何應欽落款，會客室內還有何應欽親筆所寫的「國軍殘障兒童之家」匾額。陳菊貞解釋，早年不少大陸來台老兵，由於經濟弱勢，往往只能迎娶智能障礙女子為妻，生下不少也有智障的後代。中壢景仁醫院院長陳萬選因此於民國59年創立教養院，免費收容這些病童，替許多軍人家庭解決嚴重問題。由於這層背景，景仁早年與多位軍中大老關係密切，院內於民國60年代興建的舊大樓，就是由聯勤總部、婦聯會、軍友社各出資三分之一。至今全院收容的240餘位院生中，有三分之二是當年的軍人（榮民）子弟，年紀最大者已超過70歲，許多人父母都已經過世。隨著後來優生保健觀念進步，重殘軍眷子弟的收容需求大幅降低，軍方與景仁逐漸斷線，國防部已經沒人記得，曾與這所「私立」機構關係密切。

直到10餘年前，擔任中山科學研究院長的金壽豐中將，在院內發起愛心募捐，並且鼓勵同仁每年到院慰問。接任院長張冠群，後來官至國防部副部長，他告知時任軍友社理事長的李棟樑，景仁收容大量重度殘障院生，以及它與國軍的淵源。李棟樑因此於民國108年首度前往慰問。

今天慰問中，有院生開心獻上感謝卡及當年合影照片，感謝李棟樑再度來訪，並要求與他握手、碰拳。李棟樑說，期望透過實際的關懷行動，拋磚引玉，傳播大愛，並在自己有能力幫助其他人時，秉持感恩與回饋的心情付出，讓社會更和諧。

景仁教養院是全台收容最多重度身心障礙者的機構之一，其中很高比例是早年榮民子弟。記者程嘉文/攝影
景仁教養院是全台收容最多重度身心障礙者的機構之一，其中很高比例是早年榮民子弟。記者程嘉文/攝影
陳玲基金會董事李啟銘捐贈慰問金給景仁教養院長陳菊貞，背後的「國軍殘障兒童之家」是由何應欽上將題寫。記者程嘉文/攝影
陳玲基金會董事李啟銘捐贈慰問金給景仁教養院長陳菊貞，背後的「國軍殘障兒童之家」是由何應欽上將題寫。記者程嘉文/攝影
李棟樑（右）慰問專門收治重殘的景仁教養院，與院生合影。記者程嘉文/攝影
李棟樑（右）慰問專門收治重殘的景仁教養院，與院生合影。記者程嘉文/攝影

國防部 李棟樑 軍人

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