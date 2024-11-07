收容數百老兵重殘子女 李棟樑慰問景仁教養院
陳玲基金會董事長李棟樑，今天前往位於桃園八德的私立景仁殘障教養院慰問。景仁免費收容240多位院生，絕大多數都是重度智能障礙，不少人還是多重障礙，是全台最大的重度殘障收容機構之一。其中約有三分之二，是早年軍人家庭的重殘子弟。身兼軍人之友社榮譽理事長的李棟樑，對院長陳菊貞與工作人員的愛心表達感謝，除了捐贈慰問金與速食麵等物資，並表示將把景仁列入每年定期濟助的名單之列。
景仁的大門招牌，是由已故一級上將何應欽落款，會客室內還有何應欽親筆所寫的「國軍殘障兒童之家」匾額。陳菊貞解釋，早年不少大陸來台老兵，由於經濟弱勢，往往只能迎娶智能障礙女子為妻，生下不少也有智障的後代。中壢景仁醫院院長陳萬選因此於民國59年創立教養院，免費收容這些病童，替許多軍人家庭解決嚴重問題。由於這層背景，景仁早年與多位軍中大老關係密切，院內於民國60年代興建的舊大樓，就是由聯勤總部、婦聯會、軍友社各出資三分之一。至今全院收容的240餘位院生中，有三分之二是當年的軍人（榮民）子弟，年紀最大者已超過70歲，許多人父母都已經過世。隨著後來優生保健觀念進步，重殘軍眷子弟的收容需求大幅降低，軍方與景仁逐漸斷線，國防部已經沒人記得，曾與這所「私立」機構關係密切。
直到10餘年前，擔任中山科學研究院長的金壽豐中將，在院內發起愛心募捐，並且鼓勵同仁每年到院慰問。接任院長張冠群，後來官至國防部副部長，他告知時任軍友社理事長的李棟樑，景仁收容大量重度殘障院生，以及它與國軍的淵源。李棟樑因此於民國108年首度前往慰問。
今天慰問中，有院生開心獻上感謝卡及當年合影照片，感謝李棟樑再度來訪，並要求與他握手、碰拳。李棟樑說，期望透過實際的關懷行動，拋磚引玉，傳播大愛，並在自己有能力幫助其他人時，秉持感恩與回饋的心情付出，讓社會更和諧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言