快訊

德國政府的惡夢？川普將強勢回歸白宮 專家嘆「是麻煩的問題」

獨／上將退役藍委陳永康1敵4護議事人員 韌帶斷裂抽大量積血

歐司瑪科技「假綠能」吸金詐騙上億元 檢警搜索拘提6人到案

聽新聞
0:00 / 0:00

回應川普保護費論 路透：台灣擬明年初擴大軍購

中央社／ 華盛頓/台北7日綜合外電報導
圖為M142「海馬斯」多管火箭系統。路透資料照
圖為M142「海馬斯」多管火箭系統。路透資料照

美國總統當選人川普曾稱台灣應支付「保護費」。據路透報導，台灣可能於川普明年就職之初提出新的大規模軍購，藉此表示重視川普說法，凸顯台灣無意追求「白吃的午餐」，並向華府展現自我防衛的決心。

路透報導，即將再度入主白宮的川普（DonaldTrump）曾多次表示台灣應向美國支付防務費用；他還指控台灣「偷走」美國的半導體產業。

美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）告訴路透社，「在國防方面，台灣將嘗試提出大規模軍購計畫，並著手與他們（川普政府）交涉，這將是重要的大手筆交易」，且時間點可能就在明年的第一季。川普將於明年1月20日宣誓就職。

韓儒伯指出，「這筆軍購可被視為頭期款，旨在吸引注意力。他們（台灣政府）可能採購大型平台和大批彈藥。」

一名前美國官員透露，他認為台灣「極有可能」快速採取行動，以與美方就大規模軍購達成協議，藉此獲得川普政府支持，並扭轉台灣在半導體領域敲詐美國的負面刻板印象。

此外，部分可能在川普新政府出任要職的人選之中，也不乏非常挺台的政要，包括前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），他在卸任後多次呼籲美台建交，此外還有去年曾訪台的前國安顧問歐布萊恩（RobertO'Brien）。

因事涉敏感而要求匿名的台灣國防消息人士也說，若是諸如歐布萊恩或蓬佩奧等人位居要津，對台灣而言實在是「太棒了」，不過台灣也必須展現重視國防支出的態度。

這名官員指出，「川普要求保護費，可能是點出台灣必須增加國防開支。」他也稱，新年度的新軍購案將是向川普展現台灣願意自我防衛的絕佳方式。

川普 美國 軍購

延伸閱讀

共和黨屢傳捷報 有望掌控眾議院 民主黨制衡川普的希望逐漸破滅

【重磅快評】打包台積電 卓內閣當關川普莫敵？

川普勝選後首個交易日 陸股「開低走高」、人民幣止跌

川普將重回白宮 泰總理發文祝賀：讓聯盟關係更進一步

相關新聞

回應川普保護費論 路透：台灣擬明年初擴大軍購

美國總統當選人川普曾稱台灣應支付「保護費」。據路透報導，台灣可能於川普明年就職之初提出新的大規模軍購，藉此表示重視川普說...

「海巡節」前夕 管碧玲：深化反制灰色侵擾能力

為深化海巡第一線人員應對、反制近期灰色侵擾行動的策略能力及觀念，

川普再入白宮 立委憂200億軍購一頭牛剝二次皮

美國大選結束，川普將再度入主白宮。立委馬文君表示，台灣對美有200億美元軍購還沒到貨，外交部應聯手國防部，讓武器盡快到貨...

共軍19機艦出海活動 國軍情監偵嚴密監控

國防部統計從昨天到今天清晨為止，發現13架次中共軍機、6艘共艦持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈...

士兵廁所擊發空包彈從何而來？陸軍：和外國友軍無關

陸軍湖口營區日前發生士兵私下擊發空包彈的事件，空包彈哪裏來？軍方透露，空包彈是友軍遺留在靶場被肇事士兵拾獲。陸軍司令部參謀長陳建義則稱，此事與星光部隊無關。

「士官與兵都是年輕人」義務役撿空包彈射擊 退役少將曝軍中出哪些問題？

當全球焦點都鎖定在美國總統大選時，台灣一則桃園的地方新聞卻讓退役老兵不寒而慄，4日早上，一名義務役新兵持步槍到廁所射擊，嚇壞現場士官兵。5日六軍團回應說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。