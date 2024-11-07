「海巡節」前夕 管碧玲：深化反制灰色侵擾能力

為深化海巡第一線人員應對、反制近期灰色侵擾行動的策略能力及觀念，海洋委員會主委管碧玲今天出席「加強海域安全專題講座」，探討亞太區域海域安全與灰色侵擾行動。

管碧玲表示，為有效因應複雜海域情勢，不僅要持續強化掌握亞太區域情勢，也需透過多方面訓練培養海巡人員堅強內心素質。心防為國防一環，提升海巡人員專業素養與應變能力，對國內外政治及輿論氛圍保持高度敏感度，以迅速應處各種突發狀況。

管碧玲說，海巡人員晝夜不息迎戰走私、偷渡、灰色騷擾等挑戰，在風頭浪尖起伏擺盪，隨時處在高度危險環境中，決定奮力一搏的那一剎那，就是把生命獻給國家的時刻。

管碧玲說，軍人有軍人節、警察有警察節、消防人員有消防節，海巡人員也值得社會大眾給予肯定，為彰顯海巡人員日夜守護國家海疆與人民安全，自今年起將11月8日定為「海巡節」。台北101大樓將在明天點燈慶祝，向全國海巡英雄致敬。「海巡節」代表保家衛國的4大支柱到位，邀民眾支持為國奉獻的英雄們，給海巡人員溫暖與掌聲。

海巡署參照內政部消防署以報案專線電話「119」將「消防節」訂於每年1月19日，將海巡節定於11月8日，寓意海巡署專線「118」。無論是海上求救或發現任何異常情況，「118」是民眾在緊急時刻與海巡署聯繫的號碼，也是海巡人員迅速反應、即時處置關鍵。

海委會表示，面對日益複雜區域安全情勢，持續加強與國防、外交、警政、移民、航政、漁業等單位橫向合作，及拓展區域間跨國聯繫，提升海巡人員專業能力與應變反應速度，強化台灣海域防衛力量與海上執法效能，捍衛國家海疆穩定、人民安全及區域和平。