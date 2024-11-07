快訊

賀錦麗還要「不斷戰鬥」？民主黨為何全面潰敗

總預算案明可望付委 卓榮泰邀朝野會商…藍綠白座位安排有巧思

選前堅稱「賀錦麗將取勝」 神預測9屆大選專家認了：預測有誤

「海巡節」前夕 管碧玲：深化反制灰色侵擾能力

中央社／ 高雄7日電
海委會主委管碧玲。圖／翻攝自管碧玲臉書
海委會主委管碧玲。圖／翻攝自管碧玲臉書

為深化海巡第一線人員應對、反制近期灰色侵擾行動的策略能力及觀念，海洋委員會主委管碧玲今天出席「加強海域安全專題講座」，探討亞太區域海域安全與灰色侵擾行動。

管碧玲表示，為有效因應複雜海域情勢，不僅要持續強化掌握亞太區域情勢，也需透過多方面訓練培養海巡人員堅強內心素質。心防為國防一環，提升海巡人員專業素養與應變能力，對國內外政治及輿論氛圍保持高度敏感度，以迅速應處各種突發狀況。

管碧玲說，海巡人員晝夜不息迎戰走私、偷渡、灰色騷擾等挑戰，在風頭浪尖起伏擺盪，隨時處在高度危險環境中，決定奮力一搏的那一剎那，就是把生命獻給國家的時刻。

管碧玲說，軍人有軍人節、警察有警察節、消防人員有消防節，海巡人員也值得社會大眾給予肯定，為彰顯海巡人員日夜守護國家海疆與人民安全，自今年起將11月8日定為「海巡節」。台北101大樓將在明天點燈慶祝，向全國海巡英雄致敬。「海巡節」代表保家衛國的4大支柱到位，邀民眾支持為國奉獻的英雄們，給海巡人員溫暖與掌聲。

海巡署參照內政部消防署以報案專線電話「119」將「消防節」訂於每年1月19日，將海巡節定於11月8日，寓意海巡署專線「118」。無論是海上求救或發現任何異常情況，「118」是民眾在緊急時刻與海巡署聯繫的號碼，也是海巡人員迅速反應、即時處置關鍵。

海委會表示，面對日益複雜區域安全情勢，持續加強與國防、外交、警政、移民、航政、漁業等單位橫向合作，及拓展區域間跨國聯繫，提升海巡人員專業能力與應變反應速度，強化台灣海域防衛力量與海上執法效能，捍衛國家海疆穩定、人民安全及區域和平。

海巡署 管碧玲 軍人節

延伸閱讀

海巡連江艦交船 配鎭海火箭彈武器系統

陸籍貨輪棄船！海巡救起17人 管碧玲：又來了、又是海巡的日常

馬祖海巡新廳舍動土 管碧玲：為海巡執法提供強大後勤

賴總統赴分署嘉勉 管碧玲：海巡以生命捍衛主權

相關新聞

「海巡節」前夕 管碧玲：深化反制灰色侵擾能力

為深化海巡第一線人員應對、反制近期灰色侵擾行動的策略能力及觀念，

川普再入白宮 立委憂200億軍購一頭牛剝二次皮

美國大選結束，川普將再度入主白宮。立委馬文君表示，台灣對美有200億美元軍購還沒到貨，外交部應聯手國防部，讓武器盡快到貨...

共軍19機艦出海活動 國軍情監偵嚴密監控

國防部統計從昨天到今天清晨為止，發現13架次中共軍機、6艘共艦持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈...

士兵廁所擊發空包彈從何而來？陸軍：和外國友軍無關

陸軍湖口營區日前發生士兵私下擊發空包彈的事件，空包彈哪裏來？軍方透露，空包彈是友軍遺留在靶場被肇事士兵拾獲。陸軍司令部參謀長陳建義則稱，此事與星光部隊無關。

「士官與兵都是年輕人」義務役撿空包彈射擊 退役少將曝軍中出哪些問題？

當全球焦點都鎖定在美國總統大選時，台灣一則桃園的地方新聞卻讓退役老兵不寒而慄，4日早上，一名義務役新兵持步槍到廁所射擊，嚇壞現場士官兵。5日六軍團回應說...

美援兩難／冷戰時國慶閱兵派戰車火砲 竟需獲美軍同意

冷戰時期台灣接受大量美國軍事援助，拿人手短，在台美軍顧問團什麼事情都要過問，就連中華民國政府舉辦雙十國慶閱兵遊行、光復節慶祝遊行，美軍顧問團都有意見。究竟美軍顧問團為何不准美軍軍援的吉普車，參加光復節遊行？部隊出動戰車與火砲參加國慶閱兵遊行，為何也必須事先向美軍顧問團徵得同意，才可以實施？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。