川普再入白宮 立委憂200億軍購一頭牛剝二次皮

美國大選結束，川普將再度入主白宮。立委馬文君表示，台灣對美有200億美元軍購還沒到貨，外交部應聯手國防部，讓武器盡快到貨。另外川普曾談到若解放軍對台武統，美國頂多對中國加關稅，政府也應積極因應國際局勢變局。

外交部長林佳龍說，美國是民主國家，川普總統得到很大支持，台灣要認真理解背後的民意基礎，關於200億還沒到貨的軍購，美國有通過國防戰略的法案，將探詢是否可以外包給台灣做，讓台灣也參與國防產業。

馬文君說，林佳龍的說法正是國人最該擔心的，美國有可能把武器製造推給台灣代工，然後再高價賣回給台灣，美國只注重自身利益，外交部一定要站得住腳，人要有人格、國要有國格，這才是政府應該有的態度。

馬文君說，之前外交部以俄烏戰爭名義，編列3000萬美元提供烏克蘭初級醫療使用，其中有1000萬美元是跟台灣廠商採購，其中有一家為嘉碩生醫，曾經代表快篩國家隊，花費4億元跟韓國進口快篩試劑，但發現是不合格，為什麼嘉碩生醫又成為採購商，外交部要給一個答案。