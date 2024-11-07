川普籲台國防支出提至GDP10% 李文忠：不可能也不合理

美國總統當選人川普曾公開宣稱，台灣國防支出應提高到GDP10%。 國防安全研究院執行長李文忠日前表示，這種說法不可能也不合理。

李文忠日前在美國總統大選結果揭曉前夕，參加政大國關中心及台灣安全研究中心舉辦的「當前區域安全形勢戰略評估論壇」圓桌討論。他談「國防預算提高到GDP3%或以上」的主題。

李文忠表示，一般預料，川普當選，中國、台灣、對手國、盟邦都將面臨更大的壓力，更多的課題。李文忠說，針對台海衝突，川普一方面嗆聲「轟炸北京」，若中國「進入台灣」將對其徵收150%~200%關稅；另一方面，他也提到台灣應支付保護費，國防支出應提高到GDP10%。

他說，川普基於「Make America Great Again」的理念及「使用者付費」的生意經，要求日本、韓國分攤更多美國駐軍的經費，要求北約盟邦提高國防預算及承擔更多援烏的責任及經費，立場十分一貫且合理。但他所提保護費所指為何不清楚，顯然指的不是分攤駐軍費用，他也從未談過未來駐軍台灣或簽訂共同防禦條約的可能性，合理推論他是要求台灣要大幅增加國防預算、增加軍購，以展現自我防衛的決心。至於10%云云，考慮到我國歲入/歲出約占GDP12%，等於我國防預算占中央政府總預算84%以上，不可能也不合理。

李文忠表示，撇開川普的說法不論，重點在我國防預算應該多少？ 過去喊了20幾年GDP3%，怎麼算出來的？有誰講的清楚？經考在99年李登輝執政時期，小布希政府挺台要求台灣提高國防預算，當時國防部蒐整世界主要國家及與我處境相同國家如南韓、以色列國防預算平均近3%，依據在此，有沒有其它嚴謹確實的計算分析就不知道了。

李文忠進一步說，國防預算規模要多少才夠？其實以國防部或智庫估算、研究的能力不難。譬如說：台海防衛構想是「重層嚇阻，防衛固守」，面對敵情威脅以我目前擁有的軍事能力能滿足此構想嗎？能撐多久？如要支撐所期待防衛構想要增加多少裝備、後勤、兵力、預算？大致就能計算出來，再經過驗證，答案應該不難獲得。

他表示，國防院一個多月前委託政大選研中心針對國防及國家安全議題所作的民調，其中關於台灣民眾對於增加國防預算的看法：第一題是增加國防預算而刪減教育經濟社福預算；贊成49.1%、不贊成43.8%；第二題加稅以增加國防支出，贊成48.7%、不贊成45.8%，贊成者居多近半；但僅略高於不贊成者，如敵情威脅提高，基於保衛自己的家園及親人，這個數字還會提高乃至大幅提高。換句話說，隨著情勢變化民意是可以說服而改變的，但必須資訊透明化、講出個道理及公開討論。如果連要多少國防預算都沒個底或講不出所以然來、如何說服人民？