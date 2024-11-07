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共軍19機艦出海活動 國軍情監偵嚴密監控
國防部統計從昨天到今天清晨為止，發現13架次中共軍機、6艘共艦持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨（6）日清晨到今（7）日清晨6時為止，共計偵獲共機13架次、共艦6艘持續在台海周邊活動，其中8架次共機曾跨越海峽中線，進入西南空域活動。
根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時53分到傍晚6時34分，有9架次共軍主、輔戰機在台海中線沿線活動，其中4架次曾跨越中線。曾深入西南空域接近至鵝鑾鼻西北方約90浬活動。
在西南空域另有發現從昨天上午10時03分到晚間8時38分，曾發現中共主、輔戰機4架次進入我西南空域，曾接近至鵝鑾鼻西南方約80浬。
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