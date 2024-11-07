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「士官與兵都是年輕人」義務役撿空包彈射擊 退役少將曝軍中出哪些問題？

遠見／ 文‧彭杏珠
國防部長顧立雄。聯合報系資料照片
國防部長顧立雄。聯合報系資料照片

當全球焦點都鎖定在美國總統大選時，台灣一則桃園的地方新聞卻讓退役老兵不寒而慄，4日早上，一名義務役新兵持步槍到廁所射擊，嚇壞現場士官兵。5日六軍團回應說，新兵在靶場撿到的是空包彈，但退役陸軍少將栗正傑隨即表示，有人被騙了，新兵絕對撿不到空包彈。為什麼？

自從今年元月一日起，義務役的兵期從四個月延長至一年後，據聞，軍中的班長、排長壓力爆棚，軍中的管理問題也陸續浮出檯面。

令人難以想像的是，篩選最嚴格的總統府憲兵211營，在今年3月1日晚間9時40分左右，突然在一號門口處傳出槍響，鄰近哨兵前往查看時，發現古姓士兵頭部中彈、倒臥血泊中。

古姓士兵去年2月8日服役受訓，當年4月被調到憲兵211營執勤。經調查檢驗後，以「舉槍自戕」結案。

當時，這則新聞並未引發社會強烈關注。未料，5日又傳出隸屬陸軍109旅虎躍部隊的楊梅營區，11月4日早上前往湖口基地打靶後，基地的廁所突然傳出槍響，驚動在場所有士官兵，發現一名義務役新兵在廁所持步槍開了一槍。

新兵自稱，他是在靶場不小心「撿」到一顆子彈，好奇帶在身上，趁部隊操練發步槍時，再將撿到的子彈裝入步槍，覺得好玩，在廁所上膛擊發……。

儘管這則地方新聞又淹沒在5日美國大選的熱門話題中。但看在服役20幾年的老兵眼裡，卻是滿滿的擔憂。

新兵為何可以攜槍上廁所，如「出」無人之境？

退役陸軍少將栗正傑帶過的兵超過10萬名，對靶場的管理瞭若指掌。他看完新聞、嘆口氣說，「這則新聞背後隱藏的是軍中的管理危機，一般民眾不太了解事態的嚴重性。」

他進一步分析，靶場射擊時，射手旁邊都會有安全助教，難道助教「少了一聲槍聲」都聽不出來嗎？如果最後一發沒擊發的子彈是在槍膛內，必須要拉槍機，子彈才會掉到地上，如果真是這樣，靶場這麼多幹部都沒看到掉在地上的子彈嗎？

更何況新兵到新訓中心，從去軍械室取槍後到打靶等過程都有幹部在監看督導，新兵為何可以獨自一人去廁所？栗正傑感到非常不可思議，「新兵就算內急，也要跟班長報告，且要將槍枝交給臨兵保管，才可以離開，新兵竟然可以自由攜槍去廁所，這不是如『出』無人之境嗎？」

由於事態嚴重，5日六軍團回應說，是新兵在靶場撿到空包彈未依規繳回，且於操課領槍後，逕自攜帶槍枝至廁所擊發彈藥，所幸無人傷損。而國防部長顧立雄赴立法院報告及備詢時則強調，「這是根據實戰化訓練要求都會配發槍，槍並不是他去偷來的，會加強軍紀風險控管。」

但栗正傑認為，新兵絕對撿不到空包彈，僅有衛兵站崗時，會攜帶兩支槍，這兩支槍的彈匣，第一顆都是空包彈，是為避免第一槍不小心傷及無辜。所以新兵在靶場撿到空包彈的機率是「0」。

退役陸軍少將栗正傑。遠見記者陳之俊攝影
退役陸軍少將栗正傑。遠見記者陳之俊攝影

接二連三的意外，凸顯軍中紀律、管理出了問題？

從上述幾則新聞，栗正傑分析，軍中正面臨五大困境。

首先是，帶領新兵的幹部不足，含連長以上的資深軍官幾乎都退休了，軍中管理人才出現斷層；再來是，現任的班長、排長沒有豐富的帶兵經驗，自從2013年底，義務役的兵期縮短為四個月，就不易訓練出較為正規的軍士官，等到今年元月恢復為一年期兵役後，根本沒有足夠的幹部可以帶兵。

第三是，軍人以及軍中的紀律都不像過去嚴謹了。今年6月，陸軍333旅的20歲新兵在KTV被砍死；10月在同一家KTV又發生七人互毆事件，有三名是軍人，其中，一位在高雄海軍陸戰隊服役二年的洪姓中士意外喪命。

今年10月8日，傳出在清泉崗基地內的靶場，有一名士兵在進行T-91步槍打靶射擊時，突然槍枝擊發，該名士兵下顎中彈、貫穿臉部，重傷不治。「這則新聞跟今天新兵撿到子彈到廁所射擊，都是軍中紀律、管理出了嚴重的問題所致，」栗正傑說。

第四是，軍中的編制人員一直補不齊。以211憲兵營為例，由於衛哨勤務繁重，過去所規定的衛哨「站二歇六」制度難以落實，即便憲兵於休息時間，也要輪值「預備班」，坐著觀看監視器，以隨時掌握總統府辦公室內外的情況。

士官與兵都是年輕人，新兵情緒管理問題棘手！

第五是新兵的心理、情緒問題。栗正傑說，一般民眾不知道為何連長要24小時配槍，這不是用來打敵人，是萬一士兵發生暴行事件時，可以斷然處置。

由於過去的士官長經驗豐富，容易察覺新兵有無異常，當預判可能有人想鬧事時，會先安撫處理；現在的排長、班長年紀輕，加上新兵從小都被家人呵護、沒吃過什麼苦，較難適應軍中生活，士官跟兵都是年輕人，新兵情緒管理問題更加棘手。

今年的2月28日，陸軍542旅聯兵，一名下士休假期間，在住家附近的車內輕生，送醫後宣告不治身亡；3月2日，陸軍第八軍團203旅也傳出新兵自殘事件，這位新兵入伍不久，第一次放假出營，卻在家自殘，還好家人即時發現送醫後，無生命危險。

軍中接二連三發生意外，很多老兵私下都希望國防部能深切檢討，找出問題所在，並加以解決。尤其，現在少子化嚴峻，每位軍人都是家中的寶貝，如果有這麼多潛在風險，要家長如何放心？

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（本文出自2024.11.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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