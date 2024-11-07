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首射紅隼火箭 赫見不發火

聯合報／ 記者李人岳林縉明游明煌／連線報導
陸軍南測中心昨天實施「基地戰力鑑測一紅隼火箭彈實彈射擊」，驗證官兵反裝甲武器射擊成效，提升部隊不對稱作戰能力，落實實戰化訓練目標，實彈射擊後，一名鑑測官將未擊發的紅隼火箭彈高高舉起攜回，依安全程序處理。記者林俊良／攝影
陸軍南測中心昨天實施「基地戰力鑑測一紅隼火箭彈實彈射擊」，驗證官兵反裝甲武器射擊成效，提升部隊不對稱作戰能力，落實實戰化訓練目標，實彈射擊後，一名鑑測官將未擊發的紅隼火箭彈高高舉起攜回，依安全程序處理。記者林俊良／攝影

軍方昨天對媒體公開一年期義務役進行基地訓練及射擊紅隼反裝甲火箭的實況，這是陸軍採購紅隼火箭以來首度公開實彈射擊。不過，過程中發生一枚火箭彈「不發火」的狀況。軍方表示，故障排除屬於訓練的一環，陸軍也將從明年起全面配發紅隼火箭。

陸軍恢復一年期義務役後，今年初入伍的首批役男，從九月十六日起分別在南、北測考中心展開為期十三周的基地訓練，近期進行六六火箭彈及國造紅隼反裝甲火箭的實彈射擊測驗。在南測中心的八軍團一三七旅步一營合計四八名火箭彈兵，昨天操作紅隼火箭對一七五公尺外的固定標靶進行射擊。

紅隼火箭是由中科院研發，發射筒口徑六七公厘、全重五點一公斤，火箭彈有效射程兩百公尺，可穿透四十公分厚度低碳鋼及廿七公分厚度的均質鋼板，由於採「彈筒一體」設計，射擊後即可拋棄。中科院公開後，海軍陸戰隊、憲兵陸續採購，陸軍則在二○二二年採購首批五千枚。

我對美軍購廿九套海馬斯多管火箭系統（HIMARS），國防部副部長柏鴻輝昨在立法院證實，已有十一套套海馬斯多管火箭系統運抵台灣。

中科 火箭 陸軍

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