提升民防能量！ 台中108備役替代役教召射擊訓練
政府今年起擴大備役替代役男教召。台中市政府今在成功嶺召訓108名備役役男彈射擊訓練。民政局長吳世瑋開訓致詞時說，保國衛民人人有責，盼藉由召訓，增進戰技基礎能力，提升全社會防衛韌性。
民政局表示，市府今年實施3天的EMT-1繼續教育，至今召集3梯次、共923員，並在成功嶺營區舉辦2梯次實彈射擊訓練，共召集235員，績效斐然。此外，今年召集類別也增加消防局的「防災救護」、警察局的「治安維護」等，藉此強化役男民防專業技能，建立應變能力，成為國家緊急救護的重要支援能量。
今天的射擊訓練演訓由吳世瑋主持開訓典禮，山城區編管中心秘書謝孟緯遞交交接名冊，108名備役役男全員準時到齊，吳世瑋肯定備役役男以行動展現對國家、對社會的責任感，他也重溫軍旅生涯，帶領役男體驗模擬射擊，6發中5發，展現實力。
民政局說明，這次在成功嶺營區實彈射擊訓練，由台中市後備第一旅全力支援訓練，不僅有優質的教官，還有設備齊全的訓練場地「射擊模擬訓練館」。
上午課程包括「全民國防教育」、「射擊基本課程」及「模擬射擊」，先預習射擊，嫻熟槍枝射擊流程和要領，確保實彈射擊順利安全完成；下午課程實彈射擊。此外，現場並陳展國軍各式槍枝模型等，讓役男對國軍裝備有更深的認識。
潭子陳姓役男說，這次實彈射擊訓練，在軍方教官指導下，讓他再次複習到新兵基礎期間訓練的槍枝操作步驟與射擊要領，下午實彈射擊課程也擊出好成績，感謝市府用心籌畫，讓他收獲滿滿。
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