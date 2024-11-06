許光漢加入替代役公益大使團 服役2個月首度登台

藝人許光漢9月撥交到位於中興新村的替代役公益大使團後，今天在南投「傳愛役演」公益活動中首度登台，與同為大使團役男的「AcQUA源少年」主唱黃莑茗，一起帶來多首歌曲。

內政部替代役暨社會韌性訓練執行中心透過新聞稿表示，替代役公益大使團今天在衛福部南投啟智教養院，舉辦「傳愛役演」公益活動，公益大使團役男以「小王子星球歷險記」故事為主軸，演出結合音樂、舞蹈、魔術和雜技。

替訓中心表示，這也是許光漢進入公益大使團服役後的首場公益演出，許光漢與同為大使團役男「AcQUA源少年」主唱黃莑茗，帶來多首歌曲，並與大使團成員和院生熱情互動。

替訓中心執行長沈哲芳說，替代役公益大使團從民國95年成立以來，持續運用役男專長，透過多樣公益活動，積極投入社會服務，參與公益服務已超過110萬人次。未來將持續推廣這類活動，期望散播更多正能量，營造溫馨和諧的社會氛圍。

替訓中心指出，台中適合建設有限公司有感於替代役做公益相當有意義，捐款新台幣10萬元嘉惠照顧院生，展現政府與企業攜手關懷社會、服務人群的社會企業責任。