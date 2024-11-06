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新兵撿空包彈躲廁所擊發 陸軍：與星光部隊無關

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
陸軍109旅虎躍部隊楊梅營區（見圖）李姓新兵在湖口基地，持步槍裝撿拾空包子彈試槍，民代批評。記者曾增勳／攝影
陸軍109旅虎躍部隊楊梅營區（見圖）李姓新兵在湖口基地，持步槍裝撿拾空包子彈試槍，民代批評。記者曾增勳／攝影

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陸軍109旅虎躍部隊的楊梅營區義務役李姓新兵，日前在陸軍新竹縣湖口基地廁所開槍事件。國民黨立委徐巧芯今天質詢國防部，子彈是否與星光部隊有關連。陸軍司令部參謀長陳建義表示，李姓新兵基於好奇肇事，是個人不遵守規範事件，與星光部隊無關。

陸軍李姓義務役男在靶場撿到空包彈，4日操課領槍後逕自到廁所擊發。陸軍第六軍團指揮部日前指出，轄屬步兵109旅李姓義務役男在靶場撿到空包彈，未依規定繳回，日前操課領槍後逕自到廁所擊發、無人傷亡；將調查究責，後續如有涉法將依法送辦。

徐巧芯今天在立法院外交及國防委員會質詢指出，媒體報導，該役男所撿到的子彈，來自新加坡在台受訓的「星光部隊」所遺落，詢問子彈是否與星光部隊有所關連。

陳建義表示，任何實戰化訓練，軍方安全規範都有明確規定，此案是基於好奇擊發，屬於個人沒有遵守規範案件，這與星光部隊沒有關連。

另外，徐巧芯接獲檢舉國防部下湖營區工程承攬廠商有瑕疵，才向軍備局要資料準備要質詢，結果昨天被檢舉的廠商居然欺騙國會辦公室人員，聲稱要找徐巧芯開會，質疑國防部有內鬼跟廠商通風報信。

對此，軍備局長林文祥說，不清楚這件事件。國防部副部長柏鴻輝則表示，此風不可長，內部會進行了解檢討，也會送政風調查。

國防部 星光部隊 陸軍

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