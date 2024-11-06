連江、花蓮艦下水配備鎮海火箭彈 鄭麗君：助捍衛主權

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台船基隆廠打造的1000噸級巡防艦第3艘「連江艦」、第4艘「花蓮艦」今天舉行交船下水、命名聯合典禮，武器系統配備鎮海火箭彈、二O遙控槍塔，可負責水面近戰防禦任務及夜間搜救，將分別配置澎湖、東台灣海域。行政院副院長鄭麗君表示，兩艦的加入，提升海巡的力量，協助捍衛主權、維護漁民權益。

台船董事長黃正弘指出，1000噸級巡防艦是海巡署新一代艦艇發展計畫，這次合約有6艘，預計116年全部交船完畢，今天是第3、4艘，具備夜間海上搜救能力，海浪5級以上仍可提供直升機起降。

黃正弘說，鎮海武器系統射程10公里，可裝載42枚2.75吋的火箭彈，負責水面近戰防禦任務，對追距離目標有威嚇及攻擊的能力。又具備遙控及擊火式模式設計，搭配熱顯像系統及夜間照明彈，全天候擔負警戒任務，降低臨戰風險，減少人力操作。

海委會主委管碧玲表示，1000噸級巡防艦武器系統配備，有鎮海火箭彈、二O遙控槍搭各一座，鎮海火箭彈有效射程800公尺，二O遙控槍搭有效對地射程2000公尺及對空射程1500公尺，並配有射程120公尺水泡四座、供直升機降落的飛行甲板。連江艦今天交船後立即服勤，駐守澎湖海域，

鄭麗君說，兩艘艦艇加入海巡的行列，一起守護台灣，擁有優異的武器系統、極佳的續航力和耐海性，東北季風來襲時仍可出勤，大幅提升海巡的執法能量，連江艦配置第八海巡隊，維護漁業、海上救難、監控共艦等任務。