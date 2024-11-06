海巡連江艦交船 配鎭海火箭彈武器系統

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行政院副院長鄭麗君、海洋委員會主委管碧玲、台船公司董事長黃正弘等，上午出席海巡署艦隊分署與台船公司在基隆台船公司總廠舉行「1000噸級巡防艦第3艘CG1005連江艦交船暨第4艘CG1006命名下水聯合典禮」。

第4艘千噸級的CG1006命名儀式，由鄭麗君正式命名為「花蓮艦」將鎭守台灣東部海域。隨後並依造船慣例進行擲瓶下水儀式，以斧頭砍斷繫繩，為持續興建中之巡防艦艇祈福，預祝「籌建海巡艦艇發展計畫」各項建案一切平安、順利。接著在鄭麗君的見證下，由台船董事長黃正弘將「連江艦」船模遞交給第八（澎湖）海巡隊長陳永鋒，象徵正式交船；隨後鄭麗君、管碧玲與黃正弘等一同登艦參觀，在艦艏揮手致意與連江艦合影。