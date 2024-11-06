海巡連江艦交船 配鎭海火箭彈武器系統
‧【美國大選開票不斷更新】選情拉鋸！賀錦麗拿下維吉尼亞 205：230緊咬川普
行政院副院長鄭麗君、海洋委員會主委管碧玲、台船公司董事長黃正弘等，上午出席海巡署艦隊分署與台船公司在基隆台船公司總廠舉行「1000噸級巡防艦第3艘CG1005連江艦交船暨第4艘CG1006命名下水聯合典禮」。
第4艘千噸級的CG1006命名儀式，由鄭麗君正式命名為「花蓮艦」將鎭守台灣東部海域。隨後並依造船慣例進行擲瓶下水儀式，以斧頭砍斷繫繩，為持續興建中之巡防艦艇祈福，預祝「籌建海巡艦艇發展計畫」各項建案一切平安、順利。接著在鄭麗君的見證下，由台船董事長黃正弘將「連江艦」船模遞交給第八（澎湖）海巡隊長陳永鋒，象徵正式交船；隨後鄭麗君、管碧玲與黃正弘等一同登艦參觀，在艦艏揮手致意與連江艦合影。
連江艦配備有圖資訊系統、雷達自動測繪系統、紅外線熱顯像儀。其中紅外線熱顯像儀可清楚辨識水面上的潛艦；並配有鎮海火箭彈武器系統 、20機砲遙控槍塔、高壓水砲等武器系統；還有直升機停機及二艘可航行36節的警備艇，有效快速執行任務。連江艦也將出發前往澎湖海域巡隊守護我國重要漁場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言