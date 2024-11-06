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海巡連江艦交船 配鎭海火箭彈武器系統

攝影中心／ 記者黃義書／基隆即時報導
1000噸級巡防艦CG1005連江艦。海巡署／提供
1000噸級巡防艦CG1005連江艦。海巡署／提供

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行政院副院長鄭麗君、海洋委員會主委管碧玲、台船公司董事長黃正弘等，上午出席海巡署艦隊分署與台船公司在基隆台船公司總廠舉行「1000噸級巡防艦第3艘CG1005連江艦交船暨第4艘CG1006命名下水聯合典禮」。

第4艘千噸級的CG1006命名儀式，由鄭麗君正式命名為「花蓮艦」將鎭守台灣東部海域。隨後並依造船慣例進行擲瓶下水儀式，以斧頭砍斷繫繩，為持續興建中之巡防艦艇祈福，預祝「籌建海巡艦艇發展計畫」各項建案一切平安、順利。接著在鄭麗君的見證下，由台船董事長黃正弘將「連江艦」船模遞交給第八（澎湖）海巡隊長陳永鋒，象徵正式交船；隨後鄭麗君、管碧玲與黃正弘等一同登艦參觀，在艦艏揮手致意與連江艦合影。

連江艦配備有圖資訊系統、雷達自動測繪系統、紅外線熱顯像儀。其中紅外線熱顯像儀可清楚辨識水面上的潛艦；並配有鎮海火箭彈武器系統 、20機砲遙控槍塔、高壓水砲等武器系統；還有直升機停機及二艘可航行36節的警備艇，有效快速執行任務。連江艦也將出發前往澎湖海域巡隊守護我國重要漁場。

行政院副院長鄭麗君（中）、海洋委員會主委管碧玲（右）、台船公司董事長黃正弘（左）等，上午出海巡署艦隊分署與台船公司在基隆台船公司總廠舉行「1000噸級巡防艦第3艘CG1005連江艦交船暨第4艘CG1006命名下水聯合典禮」。記者黃義書／攝影
行政院副院長鄭麗君（中）、海洋委員會主委管碧玲（右）、台船公司董事長黃正弘（左）等，上午出海巡署艦隊分署與台船公司在基隆台船公司總廠舉行「1000噸級巡防艦第3艘CG1005連江艦交船暨第4艘CG1006命名下水聯合典禮」。記者黃義書／攝影
連江艦配備有紅外線熱顯像儀可清楚辨識水面上的潛艦。記者黃義書／攝影
連江艦配備有紅外線熱顯像儀可清楚辨識水面上的潛艦。記者黃義書／攝影
連江艦配配有鎮海火箭彈武器系統（中） 、20機砲遙控槍塔、高壓水砲等武器系統；還有直升機停機及二艘可航行36節的警備艇，有效快速執行任務。連江艦也將出發前往澎湖海域巡隊守護我國重要漁場。記者黃義書／攝影
連江艦配配有鎮海火箭彈武器系統（中） 、20機砲遙控槍塔、高壓水砲等武器系統；還有直升機停機及二艘可航行36節的警備艇，有效快速執行任務。連江艦也將出發前往澎湖海域巡隊守護我國重要漁場。記者黃義書／攝影
1000噸級巡防艦CG1005連江艦。記者黃義書／攝影
1000噸級巡防艦CG1005連江艦。記者黃義書／攝影
行政院副院長鄭麗君（中）的見證下，由台船董事長黃正弘（左）將「連江艦」船模遞交給第八(澎湖)海巡隊長陳永鋒（右），象徵正式交船。記者黃義書／攝影
行政院副院長鄭麗君（中）的見證下，由台船董事長黃正弘（左）將「連江艦」船模遞交給第八(澎湖)海巡隊長陳永鋒（右），象徵正式交船。記者黃義書／攝影
連江艦配有鎮海火箭彈武器系統（中） 、20機砲遙控槍塔、高壓水砲等武器系統；還有直升機停機及二艘可航行36節的警備艇，有效快速執行任務。連江艦也將出發前往澎湖海域巡隊守護我國重要漁場。記者黃義書／攝影
連江艦配有鎮海火箭彈武器系統（中） 、20機砲遙控槍塔、高壓水砲等武器系統；還有直升機停機及二艘可航行36節的警備艇，有效快速執行任務。連江艦也將出發前往澎湖海域巡隊守護我國重要漁場。記者黃義書／攝影
行政院副院長鄭麗君（中）、海洋委員會主委管碧玲、台船公司董事長黃正弘等，上午出海巡署艦隊分署與台船公司在基隆台船公司總廠舉行「1000噸級巡防艦第3艘CG1005連江艦交船暨第4艘CG1006命名下水聯合典禮」。典禮後在連江艦前合影。記者黃義書／攝影
行政院副院長鄭麗君（中）、海洋委員會主委管碧玲、台船公司董事長黃正弘等，上午出海巡署艦隊分署與台船公司在基隆台船公司總廠舉行「1000噸級巡防艦第3艘CG1005連江艦交船暨第4艘CG1006命名下水聯合典禮」。典禮後在連江艦前合影。記者黃義書／攝影
1000噸級巡防艦CG1005連江艦，及所屬的警備艇。海巡署／提供
1000噸級巡防艦CG1005連江艦，及所屬的警備艇。海巡署／提供

海巡署 管碧玲 鄭麗君

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