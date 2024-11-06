義務役撿到空包彈擊發 陸軍：與星光部隊無關連
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陸軍李姓義務役男在靶場撿到空包彈，4日操課領槍後逕自到廁所擊發。國民黨立委徐巧芯今天在立法院質詢關切，子彈是否與星光部隊有所關連；陸軍司令部參謀長陳建義中將表示，這是一起個人不遵守規範的事件，與星光部隊沒有關連。
陸軍第六軍團指揮部5日指出，轄屬步兵109旅李姓義務役男在靶場撿到空包彈，未依規定繳回，昨天操課領槍後逕自到廁所擊發、無人傷亡；將調查究責，後續如有涉法將依法送辦。
立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥、國防部報告「北韓派兵加入俄烏戰爭、南北韓衝突及日本眾議院改選，對台灣在地緣戰略地位之影響」，並備質詢。
徐巧芯質詢時，引述「中時新聞網」報導指出李姓役男所拾獲的子彈，是新加坡軍隊在台灣受訓的「星光部隊」所遺落的子彈，詢問國防部對此事的回應。
陳建義說明，任何實戰化訓練，軍方對訓令和安全規範都有明確律定，這只是一起個人沒有遵守規範的事件，「其實要明確說這與星光部隊沒有關連」。
至於為何李姓義務役男要在廁所擊發空包彈，陳建義表示，現在實戰化射擊要求，不要在戰鬥動作當中彈藥遺落後立刻撿拾，因為這在戰場上也不允許的；直到射擊完畢後，再把行徑路線做搜索，但難免還是會有彈藥遺落，這名下士在訓練過程於訓練場域，在湖口訓場裡某高地的鋼棚，撿拾一枚空包彈。
陳建義說明，不能因為實戰化訓練而鬆懈紀律，反而更應該要求，事前都有加強要求，如果真的發現前面部隊遺落彈藥沒有清查到，要和幹部回報。目前據這位義務役下士說明，「是基於好奇」，軍方也交由憲兵隊去釐清，後續再依據需要函送檢調偵辦。
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