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新兵拾獲空包彈試槍 軍方：械彈均按規定嚴管

聯合報／ 記者李人岳／台南即時報導
陸軍發生新兵拾獲空包彈私自擊發案件，軍方強調，械彈均按規定嚴格管理。記者李人岳／攝影
陸軍發生新兵拾獲空包彈私自擊發案件，軍方強調，械彈均按規定嚴格管理。記者李人岳／攝影

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陸軍109旅發生新兵拾獲空包彈，私下帶到廁所擊發試槍的狀況，引發退伍老兵質疑軍方的械彈管理是否「螺絲鬆了」？軍方解釋，下基地的官兵會要求槍不離身，射擊後也都按照「械彈爆材管理規定」清查彈藥及人員安檢。另一方面，昨天拾獲的空包彈，現在也傳出屬於星光部隊所使用。

陸軍今天邀請媒體採訪一年期義務役基地訓練實況，陸軍南測中心副指揮官余紹睿強調，械彈管理都是部隊的重要管制一環，包含下基地的部隊實施實彈射擊的數量非常大，一切都按照械彈爆材管理規定，每次射擊完都會做彈藥清查及人員安檢，以確保彈藥不會外流，相關程序步驟都有一定規範。

軍方官員解釋，在部隊訓練實戰化的要求下，目前基訓部隊從一大早從軍械庫領槍後，就要求官兵務必槍不離身，除非用餐、休息時間採集中管理並派哨兵戒護，基地戰鬥訓練測考時消耗的彈藥則採「操演後統一回收」的作法，過去「一顆顆清點彈殼」的做法除了新兵基礎訓練外，已經有了改變。

對於新兵拾獲的空包彈，陸軍官員態度低調，官兵私下從這枚空包彈的外觀推測應屬星光部隊所使用；民進黨立委王定宇昨天透露，這枚空包彈的所屬部隊已經確認，「該部隊與我方的管理要求並不太一樣」他會要求軍方與該部隊溝通。至於我方自己的紀律營規、槍枝管理，國防部和軍方也會調查精進。

安檢 星光部隊 陸軍

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