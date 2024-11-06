國軍義務役基地戰力鑑測 紅隼火箭彈實彈射擊

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為使國人瞭解一年期義務役基地訓練成果，陸軍於今天邀請媒體赴台南陸軍南測中心採訪役男「基地戰力鑑測」實況。首梯一年期義務役役男，自9月16日起分於南、北測考中心展開為期13周的基地訓驗，期間以實彈測考方式，實施行軍宿營、連、營綜合戰鬥教練、各式武器（火砲）射擊訓練，使完訓部隊具備「執行戰備」及「地面防衛作戰」能力。陸軍司令部指出因應兵役政策調整，國防部自113年起恢復征集一年期義務役，役男於入伍後首先需接受完整8周入伍訓練課程，並於結訓後分發部隊服役，續服44周部隊實務訓練，進一步接受完整的駐地、專精、基地及聯合演訓等訓練。

其中基地訓練區分為「普測」、「戰力射擊與鑑測」及「作戰計畫曁戰備任務鑑測」3階段，主要藉各項專長測項及簽證，驗證官兵專業專長戰力。今天「基地戰力鑑測一紅隼火箭彈實彈射擊」，主要驗證官兵反裝甲武器射擊成效，使役男更加熟稔新式武器操作，提升部隊不對稱作戰能力，落實實戰化訓練目標。