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北韓派兵加入俄烏戰爭 國安局：台海和平穩定更顯重要

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導

針對北韓派兵加入俄烏戰爭一事，國安局長蔡明彥今天在立法院報告指出，美國、北約、烏克蘭均證實，今年10月起俄國軍機及船艦運送約1萬名北韓軍人，赴俄國遠東地區接受訓練，且已有8000名北韓士兵抵達鄰近烏克蘭的俄國庫斯克州；北韓涉入俄烏戰事、朝鮮半島對立升溫，凸顯台海和平穩定的重要性。

立法院外交國防委員會今天邀請國防部、國安局，進行「北韓派兵加入俄烏戰爭、南北韓衝突及日本眾議院改選，對台灣在地緣戰略地位之影響」專題報告，針對北韓派兵援俄、兩韓升高對立、日本眾議院改選等情勢報告。

蔡明彥表示，北韓兵援俄國牽動歐亞安全，北韓行動引發國際譴責，美國、北約、烏克蘭均證實，今年10月起俄國軍機及船艦運 送約1萬名北韓軍人，赴俄國遠東地區接受訓練，且已有 8000名北韓士兵抵達鄰近烏克蘭的俄國庫斯克州（Kursk），北韓軍隊參戰導致戰事升級，歐亞安全密不可分。

蔡明彥說，俄國跟北韓深化戰略同盟合，北韓軍援（砲彈）及兵援（士兵）俄國換取經援與火箭技術，雙方簽署《全面戰略夥伴關係條約》並稱雙邊關係已達前所未有的新高度。北韓外長11月1日更表示，將支持俄國直到戰爭勝利，並明確將俄國置於對外關係首位，有意降低對中共依賴。

蔡明彥提到，兩韓升高對立增添朝鮮半島變數，北韓加大對外敵對作為，10月15日炸毀連接兩韓的京義線、東海線鐵公路，同時北韓多次譴責南韓無人機闖入平壤散播傳單，並下令砲兵部隊待命射擊。南韓國防部10月15日向「軍事分界線」（MDL）以南區域實施火砲射擊，警告北韓勿輕舉妄動，並否認主導無人機入侵事件。

蔡明彥強調，北韓涉入俄烏戰事、朝鮮半島對立升溫，加以中共升高海上安全威脅，導致印太區域安全環境更形嚴峻複雜，因此，台海和平穩定更顯重要，美國、歐洲、加拿大，以及日、韓、澳、紐等印太國家，均多次表達維持台海和穩重要性，今年以來，已有9個國家派遣軍艦執行約15次通過台海任務，凸顯國際社會更加重視台海情勢發展。

國防部書面報告指出，北韓炸毀兩韓鐵路跟公路後，中共隨即呼籲兩韓停止挑釁行動，同時避免評論北韓派兵援俄行為，顯示中共意圖塑造調停爭端形象，加強國際影響力。

北韓 台海 國防部

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