國防部副部長證實 11套海馬斯多管火箭系統抵台

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為強化跨區增援及源頭打擊能力，台灣對美軍購29套海馬斯多管火箭系統（HIMARS），軍方人士日前證實，首批已在10月運抵台灣；國防部副部長柏鴻輝今天證實，11套海馬斯多管火箭系統已運抵台灣。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥、國防部報告「北韓派兵加入俄烏戰爭、南北韓衝突及日本眾議院改選，對台灣在地緣戰略地位之影響」，並備質詢。

民進黨立委王定宇質詢關切台灣對美重大軍購的進度，並詢問海馬斯多管火箭系統是否已經運抵台灣、運抵套數和未來運用方式、赴美受訓官兵返台後多久能形成戰力。

柏鴻輝今天證實，11套海馬斯多管火箭系統「已經到台灣了」；有關訓練模式，還是要保留一點，因為牽涉戰力養成。至於未來海馬斯多管火箭系統運用，柏鴻輝表示，所有武器運用是國防機密的屬性，不便談細節，但最後的戰力必須整合，分為長、中、近的射程標定，對整個戰術運用上，參謀總長都有規劃。

至於其他在年底運抵台灣的重要對美軍購項目，柏鴻輝表示，拖式2B飛彈、M1A2T戰車相關的接裝準備、訓場都已準備好；拖式2B飛彈在生產時的測試發生問題，重新組裝後，今年年底會完成並運抵台灣。

根據國防部日前送交立法院報告指出，「高效能反裝甲飛彈」規劃於民國107年至114年籌購1700枚拖式2B飛彈及100套發射系統，拖式2B飛彈原定111年開始交運，因美方軍工產能及該批產製彈藥未能通過美軍驗測，延期至今年1700枚全數交運，美方表示首批460枚飛彈已完成驗測，次批1240枚飛彈產線已於6月底重啟，1700枚飛彈預計於今年12月底完成交運。