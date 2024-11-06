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國防部副部長：維持台海和平穩定 是國軍的責任

中央社／ 台北6日電

國安人士日前表示，中國與俄羅斯、伊朗、北韓日益團結。國防部副部長柏鴻輝今天表示，中、俄、伊、北韓全面合作，更是凸顯台灣地緣戰略的重要性，維持台海地區的穩定與和平，是國軍的責任。

國安人士4日表示，中國因產能過剩、市場政策失靈、威懾印太，以及跟俄羅斯、伊朗、北韓日益團結，讓中國將成為全球安定發展的重要「逆因素」，民主陣營必須共同管理。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥、國防部報告「北韓派兵加入俄烏戰爭、南北韓衝突及日本眾議院改選，對台灣在地緣戰略地位之影響」，並備質詢；柏鴻輝進入會議室前接受媒體聯訪。

媒體關注，中國在印太區域的軍事威嚇沒有降低，已集中國、俄羅斯、伊朗、北韓4國將會越來越團結的觀點。

柏鴻輝說明，國際情勢隨時都在變化，尤其俄烏戰爭以後，不管伊朗、北韓、中國和俄羅斯，在各個領域都在全面的合作；全球都在關注這個議題的同時，台灣的地緣戰略更凸顯重要性，維持台海地區的穩定和和平，是國軍的責任，至於未來的局勢變化，國防部都有所掌握，呼籲全球重視台海地區的地緣戰略和平，唯有台海的和平，才會創造印太地區和平。

若川普當選美國總統要求台灣將國防預算增加到GDP的10%，柏鴻輝表示，國防部長顧立雄昨天講得非常清楚，台灣在國防的立場是自我防衛的決心永遠不變，維持台海地區穩定是國軍的責任；所以在地緣戰略上來講，有台灣的重要性，讓國軍做好自己本身的工作。至於國際情勢和美國大選情況，國防部持續關注。

北韓 台海 國防部

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