川普要求增加軍費 國防部：台灣在地緣戰略有重要性

美國總統選舉正在開票中，對於美國前總統川普曾要台灣增加國防費用到GDP10%，若川普當選總統是否會對台美軍購案產生變化。國防部副部長柏鴻輝今天表示，在地緣戰略上，台灣有重要性，國際情勢跟美國大選情況持續關注。

針對美國總統選舉結果，柏鴻輝表示，國防部長顧立雄表明台灣在國防立場不變，自我防衛決心不變，由於地緣戰略有重要性，會做好本分；至於國際情勢跟大選情況，國防部會持續關注。

柏鴻輝表示，國際情勢隨時都在變化，尤其烏俄戰爭後，北韓、伊朗、俄羅斯、中國在各領域全面合作，全球都在關注此議題同時，台灣地緣戰略更凸顯重要性，維持台海穩定和平是國軍責任。

至於未來局勢變化，柏鴻輝說，國防部都有掌握，呼籲全球重視台海地區戰略的和平、唯有台海和平，才能維持印太地區和平穩定。