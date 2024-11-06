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國造陸射劍二就夠 為何再花2倍錢買NASAMS重複對美軍購

今年秋颱特多…11月恐還有颱風！氣象專家「更擔心這事」

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川普要求增加軍費 國防部：台灣在地緣戰略有重要性

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國防部副部長柏鴻輝。本報資料照片
國防部副部長柏鴻輝。本報資料照片

美國總統選舉正在開票中，對於美國前總統川普曾要台灣增加國防費用到GDP10%，若川普當選總統是否會對台美軍購案產生變化。國防部副部長柏鴻輝今天表示，在地緣戰略上，台灣有重要性，國際情勢跟美國大選情況持續關注。

針對美國總統選舉結果，柏鴻輝表示，國防部長顧立雄表明台灣在國防立場不變，自我防衛決心不變，由於地緣戰略有重要性，會做好本分；至於國際情勢跟大選情況，國防部會持續關注。

柏鴻輝表示，國際情勢隨時都在變化，尤其烏俄戰爭後，北韓、伊朗、俄羅斯、中國在各領域全面合作，全球都在關注此議題同時，台灣地緣戰略更凸顯重要性，維持台海穩定和平是國軍責任。

至於未來局勢變化，柏鴻輝說，國防部都有掌握，呼籲全球重視台海地區戰略的和平、唯有台海和平，才能維持印太地區和平穩定。

台海 國防部 美國大選

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